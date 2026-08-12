Litoměřice ukážou novou podobu vstupu do sadů, odkud zmizel kontroverzní pomník

Litoměřice představí veřejnosti novou podobu vstupu do Jiráskových sadů, odkud město odstranilo kontroverzní pomník. Do soutěže přišlo 40 návrhů. Vítězem se stal návrh Na okraji snu od sochaře Štěpána Beránka. Dominantou díla je bronzová plastika relaxující postavy v nadživotní velikosti zasazená do pobytové louky s proměnlivou skladbou květin. Veřejné projednání výsledků architektonicko-výtvarné soutěže se uskuteční 24. srpna, informovala radnice na webu.
Kontroverzní pomník nazvaný Čest a sláva Sovětské armádě přestěhovala odborná firma z veřejného prostoru do deponie bývalých kasáren loni v červnu. Podle zástupců občanské iniciativy Za odstranění pomníku Čest a sláva Sovětské armádě bylo dílo symbolem okupace Československa a nemá nic společného s osvobozením země spojeneckými armádami od nacismu v roce 1945.
Pomník stál na nároží ulic Žižkova a Osvobození od roku 1975. Cílem soutěže bylo najít citlivé řešení tohoto významného prostoru na vstupu do parku. Předpokládané investiční náklady jsou stanoveny na dva miliony korun. Tato částka zahrnuje projektovou dokumentaci a realizaci vybraného návrhu, uvedla radnice.