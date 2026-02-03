„Na představenstvu Krajské zdravotní jsme v pátek pokročili v rozhodování v oblasti pracovně-právních vztahů. Pro oba lékaře, kteří jsou nyní na překážkách v práci, máme nabídku, která by měla vycházet vstříc jejich představám, jak jsme je od nich zaznamenali. Nabídku jim učiníme v tomto týdnu a myslím si, že je to kompromis, na který by mohli slyšet. Vycházíme vstříc například ohledně praxe paní doktorky. Víc konkrétní v tuto chvíli být nemohu,“ řekl člen představenstva Krajské zdravotní Ondřej Štěrba.
Po listopadovém úmrtí dvou novorozenců vedení litoměřické nemocnice dočasně postavilo mimo službu zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení a vedoucího lékaře porodnice v Litoměřicích Petra Holbu a službu konající lékařku. Neštěstí nyní vyšetřuje vedení nemocnice i policie. Na výsledky se stále čeká.
|
Chtějí nás zničit, líčí porodníci z Litoměřic. Po úmrtí dětí stále nesmějí pracovat
„Kriminalisté ve věci provádí jednotlivé úkony trestního řízení. Nicméně vzhledem k citlivosti celého případu nebudeme poskytovat žádné bližší informace,“ poznamenal mluvčí krajské policie Kamil Marek.
Podobně hovoří i mluvčí KZ Miloslava Kučerová. „Vedení společnosti má v tuto chvíli k dispozici jen průběžné výsledky práce interní komise. Závěry interního auditu ani externího znaleckého posudku však stále nejsou k dispozici. KZ nebude uvolňovat dílčí zjištění, aby zamezila možné dezinterpretaci neúplných dat. Zveřejnění bude možné až ve formě komplexní závěrečné zprávy, která zohlední všechny relevantní aspekty případu,“ vysvětlila Kučerová.
I přesto, že komplexní výsledky šetření dosud nejsou uzavřeny, představenstvo společnosti se rozhodlo pro řešení, které by mohlo umožnit plnohodnotné zapojení obou lékařů do pracovního procesu.
Předžalobní výzva na Krajskou zdravotní
„O žádné oficiální nabídce nevím, dozvídám se to od novinářů. Primárně jsem si jistý, že jsem medicínsky neudělal žádnou chybu. To, co se v Litoměřicích stalo, mě velmi mrzí, ale nemohl jsem to nijak ovlivnit, u porodů, které skončily úmrtím novorozenců, jsem nebyl. Do dneška jsem se také nedozvěděl, proč jsem v práci na překážkách a proč mi jednostranně vypověděli smlouvu o mzdě. Proto jsme s právníky podali předžalobní výzvu na KZ,“ popsal Petr Holba.
Holba si přeje, aby tato situace skončila co nejdříve a aby i ostatní zaměstnanci nemuseli zažívat diskriminační jednání, jaké nyní dle svých slov prožívá on. Netuší však, s jakou nabídkou vedení společnosti přijde.
|
Nešlo dělat víc, říká porodník z Litoměřic. Odstavili ho účelově, tvrdí jiní zdravotníci
„Jsem doktor, pro Litoměřice jsem žil, kopu za tým, jsem stále loajální zaměstnanec a mám v litoměřické nemocnici mnoho přátel. Varianta, že bych měl opustit projekt, který jsme zde s paní primářkou Hejtmánkovou budovali, bez toho aniž bych věděl, co jsem udělal špatně, nepovažuji za racionální postup. V současné chvíli jsem na překážkách, tedy nesmím chodit do práce. Původní dohoda s KZ zněla tak, že budeme pobírat sto procent průměrné mzdy z výplatních pásek. Nakonec nám ale poslali jen 60 procent,“ popsal Holba.