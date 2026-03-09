Litoměřická bezpečnostní rada hodnotila uplynulý rok a připravenost na krizové situace

Jednání se zúčastnili zástupci složek Integrovaného záchranného systému (IZS), vedení města v čele se starostou Radkem Löwym, místostarostové Petr Panaš a Jiří Adámek, tajemník bezpečnostní rady Miroslav Letafka, dále zástupci městské policie a jednotky sboru dobrovolných hasičů.
„V úvodu jednání zaznělo vyhodnocení loňského roku z pohledu krizového řízení. Zpráva se věnovala zejména stavu připravenosti správního obvodu ORP na řešení mimořádných událostí, plnění hlavních úkolů v roce 2025, systému kontrol v jednotlivých obcích i finančnímu zabezpečení krizových opatření v letošním roce,“ uvedla mluvčí města Michaela Rozsypalová.
Litoměřicko podle hodnocení nezasáhla žádná rozsáhlá krizová událost, výjimkou byl červencový blackout. Přítomní se shodli, že je nutné se na podobné situace i nadále intenzivně připravovat a prohlubovat vzájemnou spolupráci.
„V rozpočtu je pro rok 2026 na přípravu a řešení krizových situací vyčleněna částka 200 tisíc korun jako prostředky k okamžitému použití. Další prostředky je v případě nouze možno uvolnit z rozpočtové rezervy,“ přiblížil Miroslav Letafka.
Uplynulý rok následně hodnotili jednotliví představitelé složek IZS. Ředitel územního odboru Policie ČR v Litoměřicích Petr Potysz informoval o mírném poklesu trestné činnosti, která se podle něj dostala na úroveň roku 2022. Zároveň však upozornil na celorepublikový trend přesunu kriminality do online prostředí a nárůst kybernetických podvodů. Město proto připravuje další spolupráci s policií v oblasti prevence a osvětových akcí pro veřejnost.
Ředitel územního odboru hasičského záchranného sboru David Ďuriš se věnoval mimo jiné problematice náboru nových hasičů a zkušenostem z řešení blackoutu. V souvislosti s loňským tragickým požárem restaurace v Mostě hasiči provedli také mimořádné kontroly stravovacích zařízení na Litoměřicku.
„Proběhlo celkem 37 kontrol, které ukázaly řadu nedostatků. Nyní nás čekají kontroly zábavních podniků, a to v souvislosti s nedávným tragickým požárem v jednom z barů ve švýcarském lyžařském středisku. Vytipováno máme deset podniků,“ sdělil Ďuriš.
Na vzrůstající trend v počtu výjezdů zdravotnické záchranné služby, jež má v ORP Litoměřice dvě základny – Litoměřice a Úštěk – pak poukázal Lukáš Zechel.
„Meziročně výjezdy stouply přibližně o sedm procent. Personálně se nám to zatím daří zvládat,“ poznamenal Zechel.
Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů Martin Šimek připomněl nejvýznamnější zásahy uplynulého roku, mezi nimi například požár lesa u muničního skladu v Travčicích, požár kabin na fotbalovém hřišti v Pokraticích nebo požár haly v Bohušovicích nad Ohří.
„V loňském roce jsme pořídili nové zásahové přilby a absolvovali několik školení. Díky nově instalované fotovoltaice je naše stanice nyní soběstačná,“ popsal Šimek.
Velitel městské policie Ivan Králik ve své zprávě shrnul personální záležitosti a činnost strážníků v řeči čísel.
„Zaznamenali jsme celkem 7 765 přestupků. Z toho jsme 4 102 řešili na místě, 1 551 jsme postoupili do správního řízení a 2 112 vyřešili domluvou,“ vypočítal Králik.
Jednání bezpečnostní rady potvrdilo, že spolupráce jednotlivých složek IZS i samosprávy je v regionu dlouhodobě funkční.
„Zástupci všech organizací se zároveň shodli na nutnosti pokračovat v preventivních opatřeních a v modernizaci připravenosti na mimořádné události,“ nastínila Rozsypalová.