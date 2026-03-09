Litoměřická bezpečnostní rada hodnotila uplynulý rok a připravenost na krizové situace

Autor: vlm
  5:59
Na radnici v Litoměřicích se nedávno uskutečnilo první letošní zasedání bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností (ORP).

Jednání se zúčastnili zástupci složek Integrovaného záchranného systému (IZS), vedení města v čele se starostou Radkem Löwym, místostarostové Petr Panaš a Jiří Adámek, tajemník bezpečnostní rady Miroslav Letafka, dále zástupci městské policie a jednotky sboru dobrovolných hasičů. | foto: archiv města Litoměřice

Jednání se zúčastnili zástupci složek Integrovaného záchranného systému (IZS), vedení města v čele se starostou Radkem Löwym, místostarostové Petr Panaš a Jiří Adámek, tajemník bezpečnostní rady Miroslav Letafka, dále zástupci městské policie a jednotky sboru dobrovolných hasičů.

„V úvodu jednání zaznělo vyhodnocení loňského roku z pohledu krizového řízení. Zpráva se věnovala zejména stavu připravenosti správního obvodu ORP na řešení mimořádných událostí, plnění hlavních úkolů v roce 2025, systému kontrol v jednotlivých obcích i finančnímu zabezpečení krizových opatření v letošním roce,“ uvedla mluvčí města Michaela Rozsypalová.

Litoměřicko podle hodnocení nezasáhla žádná rozsáhlá krizová událost, výjimkou byl červencový blackout. Přítomní se shodli, že je nutné se na podobné situace i nadále intenzivně připravovat a prohlubovat vzájemnou spolupráci.

„V rozpočtu je pro rok 2026 na přípravu a řešení krizových situací vyčleněna částka 200 tisíc korun jako prostředky k okamžitému použití. Další prostředky je v případě nouze možno uvolnit z rozpočtové rezervy,“ přiblížil Miroslav Letafka.

Uplynulý rok následně hodnotili jednotliví představitelé složek IZS. Ředitel územního odboru Policie ČR v Litoměřicích Petr Potysz informoval o mírném poklesu trestné činnosti, která se podle něj dostala na úroveň roku 2022. Zároveň však upozornil na celorepublikový trend přesunu kriminality do online prostředí a nárůst kybernetických podvodů. Město proto připravuje další spolupráci s policií v oblasti prevence a osvětových akcí pro veřejnost.

Ředitel územního odboru hasičského záchranného sboru David Ďuriš se věnoval mimo jiné problematice náboru nových hasičů a zkušenostem z řešení blackoutu. V souvislosti s loňským tragickým požárem restaurace v Mostě hasiči provedli také mimořádné kontroly stravovacích zařízení na Litoměřicku.

„Proběhlo celkem 37 kontrol, které ukázaly řadu nedostatků. Nyní nás čekají kontroly zábavních podniků, a to v souvislosti s nedávným tragickým požárem v jednom z barů ve švýcarském lyžařském středisku. Vytipováno máme deset podniků,“ sdělil Ďuriš.

Na vzrůstající trend v počtu výjezdů zdravotnické záchranné služby, jež má v ORP Litoměřice dvě základny – Litoměřice a Úštěk – pak poukázal Lukáš Zechel.

„Meziročně výjezdy stouply přibližně o sedm procent. Personálně se nám to zatím daří zvládat,“ poznamenal Zechel.

Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů Martin Šimek připomněl nejvýznamnější zásahy uplynulého roku, mezi nimi například požár lesa u muničního skladu v Travčicích, požár kabin na fotbalovém hřišti v Pokraticích nebo požár haly v Bohušovicích nad Ohří.

„V loňském roce jsme pořídili nové zásahové přilby a absolvovali několik školení. Díky nově instalované fotovoltaice je naše stanice nyní soběstačná,“ popsal Šimek.

Velitel městské policie Ivan Králik ve své zprávě shrnul personální záležitosti a činnost strážníků v řeči čísel.

„Zaznamenali jsme celkem 7 765 přestupků. Z toho jsme 4 102 řešili na místě, 1 551 jsme postoupili do správního řízení a 2 112 vyřešili domluvou,“ vypočítal Králik.

Jednání bezpečnostní rady potvrdilo, že spolupráce jednotlivých složek IZS i samosprávy je v regionu dlouhodobě funkční.

„Zástupci všech organizací se zároveň shodli na nutnosti pokračovat v preventivních opatřeních a v modernizaci připravenosti na mimořádné události,“ nastínila Rozsypalová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy

Sklepení Staroměstské radnice

Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice novou expozici Strážci Prahy s konceptem Průvodce 2.0. Návštěvníky čeká videomapping, projekce i...


EXTERNÍ E-MAIL
Každá darovaná kytička dělá ženám především radost,ale také něco říká,nejen druh, či počet,ale také barva.
A já všem ženám k MDŽ posílám obdiv, radost a...

vydáno 9. března 2026  9:08


EXTERNÍ E-MAIL
Nedaleko letňanské radnice byl v loňském roce instalován zrekonstruovaný kříž.
Nedávno zde proběhly terénní úpravy.
Pavel Kyselák

vydáno 9. března 2026  9:07


EXTERNÍ E-MAIL
Dobrý den, posílám svoji fotku do rubriky Vaše fotky z Prahy kterou jsem pořídil v autobuse č. 200 v Praze 8 směr Kobylisy. Rozbitá část busu vypadá jak část kam se schovávají...

vydáno 9. března 2026  9:07

Při srážce auta s kamionem zemřeli dva lidé, silnice u Velvar je uzavřená

Jednotky IZS zasahovaly u nehody na Kladensku, kde se střetl osobní automobil s...

Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé. Silnice číslo I/16 je uzavřena. Osobní vůz vyjel podle prvotních informací policie z dosud...

9. března 2026  8:42,  aktualizováno  9:06

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Později a dráž. Rozsáhlá modernizace kina Kosmos v Třinci spěje ke konci

Vizualizace podoby modernizovaného kina Kosmos v Třinci (6. března 2026)

Modernizace třineckého kina Kosmos se blíží k závěru. Vyjde zhruba o čtvrtinu dráž, než se původně předpokládalo, a hotová bude později, než město plánovalo.

9. března 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Místo mobilů třeba tanec. Ministerstvo zvažuje zákaz, školy to už samy zavádí

Ilustrační snímek

Děti by neměly trávit přestávky na mobilech. Takový je plán ministra školství Roberta Plagy. Podle něj však nemá jít o pouhé odebrání telefonů, školy mají dětem nabídnout aktivní vyžití, například...

9. března 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Logo věže a střechy kostela už nestačí, Pelhřimov hledá nový vizuální styl

Symbol věže a hřebene střechy z pelhřimovského loga brzy zmizí. Nahradit ho má...

Nový jednotný styl, kterým se bude město prezentovat, hledá pelhřimovská radnice. Podle vedení městského úřadu by měl být moderní, jasně srozumitelný pro návštěvníky a zároveň i blízký místním...

9. března 2026  8:52

Vědci zkoumají léčbu deprese pomocí psychedelik u lidí s roztroušenou sklerózou

ilustrační snímek

Vědci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) zkoumají možnosti léčby deprese pomocí psychedelik u pacientů s roztroušenou sklerózou. Lidé s touto diagnózou...

9. března 2026  7:01,  aktualizováno  7:01

Teplé jarní počasí tento týden v Česku vydrží. Víkend ale může přinést déšť i ochlazení

Výhled z kolonie Baba v Praze 6 nabízí jak jižní slunce, tak neobvyklý záběr na...

Nadprůměrně teplé jarní počasí bude v Česku pokračovat i v dalších dnech. Odpolední teploty se mohou dostat až k hranici 15 °C, postupně však přibude oblačnosti a místy se objeví přeháňky. V průběhu...

9. března 2026  8:06

Událost pro milovníky pohybu: Blíží se veletrh FOR BIKES a festival SPORT EXPO

9. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Litoměřicích hloubí sto vrtů. Unikátní vytápění geotermálním teplem se blíží

Hloubení vrtů v okolí kasáren Jiřího z Poděbrad v Litoměřicích (únor 2026)

Po déle než dvou desítkách let příprav bude v roce 2028 konečně možné v Litoměřicích připojit dálkové vytápění na geotermální energii. V prvních letech by teplo z mělkých vrtů mělo pokrýt 10 až 15...

9. března 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Přednáška v Teplicích seznámí se sýčkem

Sýček obecný. V současné době se podle odborníků nachází v celé České republice...

Zájemci se mohou 11. března vydat na teplický magistrát, kde proběhne přednáška o sýčkovi obecném – jednom z nejrychleji ubývajících druhů ptáků v naší krajině.

9. března 2026  6:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.