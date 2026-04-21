Litoměřická diecéze bude mít po odchodu Přibyla prozatímní správu

Litoměřická diecéze bude mít po odchodu biskupa Stanislava Přibyla, který se ujme 25. dubna úřadu pražského arcibiskupa, prozatímní správu. Přibyl si přeje, aby trvala co nejkratší dobu. Biskupství zahájilo pod jeho vedením řadu investic včetně opravy Dómského náměstí. Dohlížet na ně bude tým, který v Litoměřicích zůstává. V Praze bude mít jako český primas nové spolupracovníky. Řekl to v rozhovoru ČTK.
Situaci komplikuje to, že v České republice chybí apoštolský nuncius. Kdy přijde nový, není jasné. Mohlo by to být podle odhadu Přibyla po prázdninách. Ten se pak dotazuje na vhodné kandidáty pro správu diecéze.
"Roli při výběru může hrát znalost němčiny v tomto regionu nebo spíše misijní duch, protože diecéze není úplně bohatá na personál ani na věřící. Těch vlastností, které uchazeč musí mít, je hodně," uvedl. Doporučení bude dávat i Přibyl, jméno ale prozradit nechtěl. Vyberou se tři lidé v určitém pořadí, papež pak svobodně rozhodne, kdo se biskupem stane. "Pevně věřím, že to bude někdo lepší než já," podotkl současný biskup.
Čtyřiapadesátiletý Přibyl byl litoměřickým biskupem od března 2024. V úřadu pražského arcibiskupa vystřídá sedmasedmdesátiletého Jana Graubnera, který tuto pozici zastával od roku 2022.
V litoměřické diecézi Přibyl za dva roky zahájil řadu investic. "Byl bych rád, kdyby se pokračovalo v tom, co jsem poznal, že je pro diecézi dobré. To je spojování lidí, kterých je tu poskrovnu, ale když se dají dohromady, tak řadu věcí dokážou. Je to spolupráce s lidmi dobré vůle, se samosprávami, s reprezentací civilního života na správě kulturního dědictví," uvedl.
Na letošek vyhlásil biskup Rok smíření u příležitosti výročí 80 let od vysidlování německého obyvatelstva. Na 12 místech naplánoval bohoslužby smíření. "Rok smíření je snahou uchopit téma jinak než jen politicky nebo historicky, cílem je uvědomit si, že máme sousedy. Jsou tu lidé, kteří třeba postavili domy, ve kterých my bydlíme, museli je opustit. Je ještě mnoho bolavého, co je potřeba si mezi lidmi vyříkat, odpustit si," uvedl a dodal, že se bude mší účastnit i jako metropolita.
Litoměřická diecéze se rozkládá na území pěti krajů, z čehož největší podíl mají Ústecký a Liberecký. Žije v ní přibližně 160.000 římskokatolických věřících a na jejím území je 1100 sakrálních objektů. V majetku farností, biskupství a jím zřízených právnických osob je 461 kostelů a 74 kaplí.