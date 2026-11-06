Litoměřická katedrála se uzavře zhruba na dva roky, důvodem je rekonstrukce

Katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích se po poslední bohoslužbě 15. listopadu zhruba na dva roky uzavře kvůli rozsáhlé rekonstrukci interiéru. Práce, které zahrnují obnovu stěn, stropů, elektroinstalace i zabezpečení, vyjdou na 64 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace z Evropské unie, zbývajících 3,5 milionu korun chce biskupství získat od dárců. Novinářům to dnes řekli na tiskové konferenci zástupci biskupství.
Poslední bohoslužbu před uzavřením katedrály bude sloužit arcibiskup Stanislav Přibyl. Podle něj je litoměřická katedrála poslední v Česku, jejíž interiér po pádu komunismu neprošel zásadní rekonstrukcí. Po dobu oprav bude diecézi chybět také jako prostor pro celodiecézní akce, pro které bude biskupství muset hledat náhradní prostory v okolí. Ty ale podle Přibyla nebudou plnohodnotnou náhradou.
Práce začnou ve druhé polovině listopadu, kdy bude předáno staveniště stavební firmě. Dokončení je naplánované do 24 měsíců, řekl projektový manažer Lukáš Tomko.
Rekonstrukce se zaměří především na obnovu interiérových povrchů. Cílem je také návrat k původnější šedo-růžové barevnosti a obnova iluzivní výmalby, uvedl architekt projektu Richard Cibik. "Ten návrat do té doby vzniku je asi to nejlepší, co tady vůbec je možné udělat," řekl. Za nejsložitější část rekonstrukce označil právě obnovu povrchů, zejména stěn. "V těch nejspodnějších vrstvách máme dochovány v podstatě originální povrchy z doby vzniku, čili raně barokní omítky i se svým povrchem a to je ta vrstva, kterou chceme nějakým způsobem zrehabilitovat a zase ji odprezentovat," řekl Cibik.
Součástí prací bude také výměna elektroinstalace a osvětlení, obnova požárního a bezpečnostního zabezpečení nebo oprava balustrád a kamenických prvků. Změní se rovněž vstup do katedrály. Dosavadní dřevěné zábradlí za hlavními vraty nahradí bezpečnostní skleněná stěna pod varhanní kruchtou. I po uzavření chrámu budou moci návštěvníci vstoupit alespoň do předsíně a prohlédnout si obnovený interiér. Oltáře a další vybavení budou v době stavebních prací chráněny, některé části bude nutné dočasně demontovat.
Evropská unie pokryje 95 procent celkových nákladů. Zbývajících zhruba 3,5 milionu korun chce biskupství získat prostřednictvím veřejné sbírky. Připravuje ji pod názvem Společně vraťme katedrále svatého Štěpána její krásu. Kampaň chce spustit po uzavření katedrály. Biskupství podle fundraiserky Jindřišky Beránkové plánuje, že osloví individuální i firemní dárce.
Na jaro až podzim příštího roku připravuje biskupství také sérii varhanních koncertů ve spolupráci se Základní uměleckou školou Litoměřice. Ponesou název Varhany hrají pro litoměřické varhany.
Obnova katedrály je součástí širšího projektu revitalizace Dómského náměstí a biskupské zahrady. Podle zástupců biskupství mají jednotlivé projekty na sebe navazovat a společně zpřístupnit historický areál veřejnosti.