Litoměřická Severočeská galerie výtvarných umění zve na díla, která získala v posledních letech

„Sbírání je nejdůležitější činností všech muzeí umění. Naše sbírka vzniká nepřetržitě od roku 1951 a dodnes je tím nejpodstatnějším, co odlišuje galerii od prosté výstavní síně. Touto výstavou chceme veřejnosti ukázat, jak se naše sbírky rozvíjejí, představit nejcennější přírůstky a také poděkovat všem, kteří mají na této systematické a náročné práci zásluhu,“ říká ředitelka galerie Dana Veselská.
Doplňuje, že v období 2021 až 2025 bylo do galerijních sbírek zařazeno 123 předmětů v celkové hodnotě 5 835 500 korun. „Umělecká díla získáváme dary, převody mezi institucemi, ale především nákupy. Nakupujeme je z našich vlastních finančních prostředků, další finanční prostředky získáváme od našeho zřizovatele, kterým je Ústecký kraj. Ale finance získáváme i z dotačních titulů ministerstva kultury,“ popisuje produkční galerie Barbora Klipcová.
Nejvíce se sbírková činnost galerie v posledních pěti letech soustředila na díla z let 1900–2025. S ohledem na slabé pokrytí soudobých projevů a trendů galeristé do sbírky prioritně zařazovali fotografie a současné konceptuální umění (tedy umělecký směr, kdy hlavní roli nehraje výsledné dílo, ale umělcova idea). Dále vyhledávali díla dokumentující nejvýznamnější domácí krajinářské školy, která prezentují námět krajiny i v méně tradičním kontextu a akcentují environmentální prvek krajiny.
Návštěvníci se na bilanční výstavě setkají jak s vysokým uměním, tak i s autory neškolenými, kteří často stáli na okraji společnosti. „Z oblasti insitního umění a art brut (tvorba neškolených umělců - pozn. red.) byla do sbírky prioritně zařazována díla, která s ohledem na sociální či společenské stigma jejich tvůrců mají významný inkluzivní potenciál,“ doplňuje Klipcová.
Výstavu bude možné navštívit v hlavní výstavní budově galerie až do 22. února 2026.
O zřízení krajské galerie výtvarného umění bylo rozhodnuto v roce 1950. Nejprve se nacházela v Schaffnerově vile v Ústí nad Labem, ale už v roce 1951 byla pro malý zájem místních přemístěna do budovy krajského muzea v Teplicích. Kvůli stavebním úpravám muzea se pak galerie v roce 1956 přesunula do Litoměřic, kde byla v roce 1958 zpřístupněna veřejnosti.