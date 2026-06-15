Okolí občerstvení dostalo novou dlažbu, vybudovala se nová pergola, opraveny jsou historické šatny.
„Částečně byl zrekultivován trávník, o nějž pečujeme denně pomocí robotických sekaček. Všechny bazénové vany prošly částečnou renovací a mají nový nátěr. Doplněn byl i kamerový systém,“ sdělil Jan Fišera, ředitel Městských sportovních zařízení Litoměřice, které pečují i o areál letního koupaliště.
Další novinky podle Fišery lidé sice neuvidí, ale pro chod koupaliště jsou velmi důležité. „Pracovali jsme na modernizaci technologií potřebných pro fungování areálu, což představuje statisícové částky. Rozšiřujeme dětské hřiště, připravujeme nový work-out, jednáme o rozšíření sauny a instalaci nových sprch,“ dodal Fišera.
Cena vstupného zůstává stejná. Dospělí tak zaplatí od června do srpna za celodenní pobyt 110 korun a v září 70 korun.