Litoměřické školky povede od srpna nová ředitelka

Proti způsobu vedení ředitelky Mejtové se v posledních letech ozývaly protesty. Na podzim roku 2023 vznikla petice za její odvolání, kterou sepsali rodiče dětí a zaměstnanci místních mateřských škol. Ředitelce školek autoři výzvy vytýkali údajnou vládu „silné ruky“, rozhodování z pozice moci, neempatičnost a mocenskou personální politiku. Petici podepsalo více než 700 lidí.
V prosinci 2023 nespokojení rodiče uspořádali protestní happening a zastupitelům před jejich zasedáním dovezli dětskou tatrovku plnou kamenů se vzkazy, které měly symbolizovat tíhu nevhodného vedení organizace, pod kterou se zaměstnancům školek špatně pracuje.
V reakci na výzvu nespokojených rodičů a zaměstnanců školky si litoměřická radnice vyžádala šetření České školní inspekce (ČŠI). Výsledky šetření tehdy shrnul místostarosta Jiří Adámek (ANO): „Nemáme žádný důkaz, že by v mateřské škole probíhala šikana.“
Avšak ani výsledek šetření inspekce nezmírnily nespokojenost lidí, kteří poslali výzvu litoměřické radnici. Petenti měli výhrady například k tomu, že k šetření nebyli přizváni také bývalí zaměstnanci. Podle zástupkyně petičního výboru Martiny Smejkalové se právě od učitelek, které odešly, nebo s nimiž ředitelka ukončila pracovní poměr, mohla inspekce o atmosféře ve školce dozvědět více.
Letošní jmenování nové ředitelky Michaely Pavlatové zástupkyně petičního výboru uvítala. „Jsem ráda, že rada města zvolila novou ředitelku a mám z toho velmi pozitivní pocity. Pevně věřím, že se mateřským školám v Litoměřicích bude pod novým vedením a s možností nového nádechu dařit lépe a skromně doufám, že k tomu pomohla i naše petice. A že otázky, které jsme otevřeli, pomohly tuto změnu nastavit,“ říká Smejkalová.
Podle mluvčí města Michaely Rozsypalové rada města při svém rozhodování zohlednila průběh konkurzního řízení, předloženou koncepci dalšího směřování organizace i potřebu zajistit plynulé navázání na dosavadní fungování organizace v dalším období. Do konkurzního řízení se přihlásilo šest uchazečů.
„Mateřské školy čekají v následujících letech změny, na které je potřeba být dobře připraven, ať už jde o demografický vývoj, nebo o proměny legislativního prostředí. Při rozhodování pro nás proto byla důležitá především předložená koncepce dalšího směřování organizace a způsob, jakým reaguje na budoucí výzvy v oblasti předškolního vzdělávání,“ doplnil místostarosta Adámek, který má oblast školství na starosti.