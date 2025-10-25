K požáru došlo krátce před osmou hodinou večer. „Oznámení o hořící skladovací hale jsme přijali v 19:58. Plameny zachvátily objekt o rozměrech přibližně 50 na 20 metrů, který využívají vietnamští obchodníci k uskladnění zboží,“ informoval mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Faják.
Na místo okamžitě vyrazilo 13 profesionálních a dobrovolných jednotek, nasazeno bylo devět vodních proudů a do akce byla zapojena i výšková technika. Pomocí dronu s termokamerou sledují hasiči požár a zajišťují tak ochranu okolních objektů. Velitel zásahu si vyžádal nasazeni hasičského záchranného útvaru, konkrétně požádal o rypadlo a transportní techniku.
Svědek pro iDNES.cz popsal, že se ze skladu ozývaly výbuchy, pravděpodobně způsobené zábavní pyrotechnikou, a exploze tlakových lahví, což hasiči později potvrdili. Ve vzduchu byl také cítit silný chemický zápach.
Hasiči zároveň varují obyvatele, že kvůli požáru může být zhoršená kvalita ovzduší. „Lidé v zasažené oblasti by měli obdržet SMS upozornění s doporučením nevětrat a zůstat uvnitř svých obydlí,“ doplnil Faják krátce po 21. hodině. Zatím podle něj nejsou na místě hlášeni žádní zranění.
Při náročném zásahu spolupracují hasiči i s policií, která uzavřela zhruba 300metrový úsek přilehlé silnice třetí třídy a řídí tam dopravu.
Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně, nejzávažnější je čtvrtý, neboli zvláštní, vyhlašovaný při mimořádných situacích. Mimo jiné jim umožňuje povolat jednotky z dalších krajů.
