Litoměřickou Galerii na zdi mohou ozdobit noví umělci

Autor: bc
  6:59
Litoměřická radnice hledá umělce, kteří by prezentovali své dílo na Galerii na zdi – výstavní ploše na fasádě zdejšího kulturního domu.

Galerie na zdi v Litoměřicích | foto: archiv města Litoměřice

„Do soutěže se mohou přihlásit studenti uměleckých oborů středních a vysokých škol i gymnázií, profesionální umělkyně a umělci, jednotlivci i autorské týmy působící v Ústeckém kraji,“ uvedla mluvčí města Michaela Rozsypalová.

Zadáním soutěže je zpracování návrhu díla určeného pro plochu o velikosti 250 krát 750 centimetrů. Návrh musí soutěžící odevzdat do 31. března ve fyzické podobě na pobočku městského úřadu v Pekařské ulici.

„V soutěži budou vybrána dvě vítězná díla, z nichž každé bude na ploše galerie prezentováno po dobu šesti měsíců,“ nastínila Rozsypalová. Za každé realizované dílo získá autor 20 tisíc korun, instalace budou zahájeny vernisáží.

Více informací je k dispozici na webu města.

