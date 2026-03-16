„Do soutěže se mohou přihlásit studenti uměleckých oborů středních a vysokých škol i gymnázií, profesionální umělkyně a umělci, jednotlivci i autorské týmy působící v Ústeckém kraji,“ uvedla mluvčí města Michaela Rozsypalová.
Zadáním soutěže je zpracování návrhu díla určeného pro plochu o velikosti 250 krát 750 centimetrů. Návrh musí soutěžící odevzdat do 31. března ve fyzické podobě na pobočku městského úřadu v Pekařské ulici.
„V soutěži budou vybrána dvě vítězná díla, z nichž každé bude na ploše galerie prezentováno po dobu šesti měsíců,“ nastínila Rozsypalová. Za každé realizované dílo získá autor 20 tisíc korun, instalace budou zahájeny vernisáží.
