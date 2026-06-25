Litoměřickou Galerii na zdi ozdobil komiks

Na zdi domu kultury u vstupu do parku Václava Havla bude k vidění až do konce letošního října.
Druhou vybranou autorkou, jejíž dílo galerii během letošního roku oživí, je Pavla Schwarzbecková. Její obraz bude slavnostně odhalen při vernisáži v úterý 24. listopadu od 17 hodin a na zdi zůstane k vidění až do konce dubna příštího roku.
Galerie na zdi prezentuje současné umění ve veřejném prostoru od roku 2023 a jejím cílem je dlouhodobě oživovat městské prostředí prostřednictvím dočasných uměleckých realizací přístupných široké veřejnosti.