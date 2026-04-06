Litoměřickou lesní školku Hliněnka čeká sloučení se školou

Autor: bc
  4:59
Za sloučení mohou legislativní důvody. Dětí se novinka vůbec nedotkne, jejich vzdělávání bude pokračovat ve stejném prostředí.

Lesní školka Hliněnka je společným projektem Litoměřic a Hlinné. | foto: Pavel Křivohlavý, MF DNES

Litoměřickou lesní školku Hliněnka čeká na začátku příštího školního roku sloučení s místní ZŠ Na Valech. Důvodem je nová legislativa.

„Každá škola zřízená obcí, ať už mateřská, základní, střední, nebo jejich kombinace, musí mít alespoň jednou za poslední tři roky k 30. září nejméně 180 dětí či žáků. Kapacita Hliněnky je 24 dětí, samostatně tedy tuto podmínku splnit nemůže,“ vysvětlil litoměřický místostarosta Jiří Adámek (ANO).

Aby byl limit naplněn, přichází na řadu právě sloučení s jinou školou. Pro děti docházející do Hliněnky a jejich rodiče se ale nic nemění.

„Vzdělávání bude pokračovat ve stejném prostředí a v souladu s dosavadní pedagogickou koncepcí. Současná ředitelka Hliněnky se stane zástupkyní pro toto pracoviště a navýší se jí rozsah přímé pedagogické činnosti,“ uvedla Klára Moščicová z litoměřického městského úřadu.

