„Požár už je lokalizován. Celý zbytek odpoledne a celou noc se bude za pomoci čelního nakladače hromada štěpky rozhrabávat, nabírat, prolévat a postupně převážet na jiné místo v areálu,“ sdělil ve 13 hodin mluvčí hasičů Milan Rudolf s tím, že jde o masu vysokou 15 metrů.
Ve středu ráno dojde k průzkumu, na jehož základě velitel zásahu rozhodne, zda vyhlásí likvidaci, nebo zda bude potřeba v zásahu ještě pokračovat.
|
Požár skládky u Litvínova je po třech dnech uhašený, příčina zůstává nejasná
Požár byl nahlášen v půl deváté ráno. Hořelo na ploše 20 krát 5 metrů. S ohledem na množství zasahujících jednotek byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu.
Do hašení se zapojili i zaměstnanci skládky. „Ještě před naším příjezdem začali místo prolévat vodou,“ podotkl v dopoledních hodinách Rudolf. Hasiči pak začali požářiště prolévat čtyřmi vodními proudy, přičemž zřídili čerpací stanoviště pro dálkovou dopravu vody. Lidem v okolí bylo doporučeno nevětrat.
K požáru drcené štěpky došlo na Celiu také v noci na 11. října. Tehdy hořelo na ploše 50 krát 50 metrů. Likvidaci mělo na starosti dvanáct jednotek.
|
VIDEO: Skládku u Litvínova zasáhl mohutný požár, hořelo tam už víckrát
Loni v listopadu se na Celiu vzňaly pneumatiky a pražce. Hasiči na místě zasahovali tři dny, přičemž v jednu chvíli s ohněm bojovalo přes třicet jednotek ze tří krajů. Několik hodin jim pomáhal i policejní vrtulník s bambi vakem. Podle znaleckých závěrů bylo příčinou samovznícení.
Například v září 2016 oheň zachvátil halu na zpracování odpadu, škoda šla do desítek milionů.
V srpnu 2017 tam jednadvacet jednotek bojovalo s rozsáhlým požárem komunálního odpadu. A třeba v březnu 2020 šlo o požár drceného odpadu.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz