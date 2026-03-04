Hasiči likvidují požár domu v Litvínově. Oheň se rozšířil na vedlejší střechu

Informaci o požáru domu v ulici K Loučkám dostali policisté před 8:00.
„Evakuovali jsme lidi z okolních domů včetně majitelky domu, kde vypukl požár,“ uvedl mluvčí policie Václav Krieger.
Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu, což je nejvyšší stupeň, pak už následuje pouze zvláštní stupeň poplachu.
Ulice před domem, kde hoří, ve části Horní Litvínov je plná vozidel hasičů, lidé se tam nedostanou.
„Rozebíráme střechu druhého domu, abychom mohli objekt odvětrat. Třetí dům v řadě kontrolujeme termokamerou. Intenzivně pracujeme na tom, aby se požár nerozšířil na sousední domy,“ uvedli hasiči po 10. hodině dopoledne.