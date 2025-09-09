Litvínov připravil ve spolupráci s organizací Czechdesign soutěž na vytvoření nové vizuální identity města.
Nemělo by jít jen o samotné logo, ale o komplexní systém, jenž vytvoří jednotnou a rozpoznatelnou tvář Litvínova.
„Rádi bychom do procesu soutěžního zadání zapojili i občany Litvínova. Jejich zkušenosti, názory a nápady budou pro nás cenným podkladem při tvorbě zadání soutěže. Pomoci mohou vyplněním krátkého dotazníku, který je až do 12. září k dispozici online nebo v tištěné podobě v srpnovém vydání měsíčníku Radnice. Vyplněné papírové dotazníky lze odevzdat na zámku Valdštejnů nebo ve vestibulu budovy radnice,“ sdělila Jana Kosejková z litvínovské radnice.