Litvínov je proti záměru postavit u skládky spalovnu nebezpečného odpadu

Autor: ČTK
  17:25aktualizováno  17:25
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Město Litvínov se postavilo proti záměru postavit v blízkosti skládky v Růžodolu spalovnu nebezpečného odpadu. Záměr je v rozporu s aktuálním územním plánem a zastupitelé dnes odhlasovali, že se změnou územního plánu nesouhlasí. Spalovnu odmítli v rozpravě koaliční i opoziční zastupitelé. Proti záměru se už vyjádřil také Svazek obcí regionu Krušnohoří, radní Ústeckého kraje budou jednat o spalovně v pondělí. K záměru se lze vyjádřit do 8. července. Investorem je společnost ZOE Waste. V prohlášení zaslaném dnes ČTK její mluvčí Miroslav Beneš uvedl, že firma chce otevřeně o projektu komunikovat s obcemi, veřejností a dotčenými institucemi.

Z oznámení firmy ZOE Waste vyplývá, že spalovna by stála v sousedství skládky nebezpečných odpadů, kterou provozuje poblíž Litvínova společnost Celio. Na skládce jsou nebezpečné styreny, které sem byly nelegálně dovezeny ze středních Čech. Společnost je připravena styreny zlikvidovat. Areál je mimo obytnou oblast, nejbližší dům je 1,8 kilometru od posuzovaného místa záměru.

Projekt je nyní ve fázi zjišťovacího řízení, které předchází samotnému posouzení vlivů na životní prostředí. "Součástí záměru je možnost ekologicky a bezpečně odstranit nebezpečné styreny ze skládky u Litvínova do pěti let od zprovoznění zařízení. ZOE má emisní parametry srovnatelné s běžnými zařízeními ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadů) pro komunální odpad stejné velikosti. Emise ZOE budou hluboko pod zákonnými limity." uvedl Beneš.

Projekt je podle Beneše připravován jako infrastruktura pro odpady vznikající v České republice, především v Ústeckém kraji. "Zároveň chceme jednoznačně odmítnout obavu, že by zařízení ZOE bylo určeno ke spalování odpadů ze zahraničí," zdůraznil mluvčí.

Proti záměru stavby spalovny vzniká v regionu petice, stojí za ní litvínovský opoziční zastupitel Petr Globočník (Litvínov DO TOHO!). Zastupitelé uvedli, že v záměru není uvedeno, co by z provozu měli obyvatelé. "Ten záměr je skandální. Ne proto, že se postaví spalovna, ale protože jí chtějí postavit zrovna tady, na místě léta drancovaném. Doufám, že odpor bude velký. Toto není o politice, to je o životě lidí," uvedl radní Rostislav Šíma (KSČM). Opoziční zastupitel Milan Šťovíček (STAN) ocenil rychlou reakci vedení města a upozornil na to, že daná lokalita je v blízkosti rekreačního areálu jezera Most.

Na zastupitelstvu vystoupila také jedna obyvatelka města s negativním postojem ke spalovně. Pouze opoziční zastupitel Petr Marvan (SPD s podporou Trikolory) uvedl, že se nemůže jednoznačně vyjádřit. "K tomu nemám dostatek informací. Ve Švýcarsku bezemisní spalovny jsou a pomáhají likvidovat odpad," řekl. Pro usnesení odmítnout spalovnu hlasovalo 18 zastupitelů, nikdo nebyl proti, dva se zdrželi.

Spalovna se v současnosti dokončuje v Komořanech u Mostu. Zařízení bude také tepelně zpracovávat odpad, ale pouze komunální, nikoliv nebezpečný.

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