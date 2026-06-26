Litvínov koupí Hotel Lázeňský vrch, který propadl státu z trestné činnosti

Litvínov schválil koupi Hotelu Lázeňský vrch, který propadl státu z trestné činnosti. Důvodem rozhodnutí města je obava, že by jiný majitel mohl využít objekt pro ubytovávání problémových nájemníků. Na koupi se shodli koaliční i opoziční zastupitelé. Mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Michaela Tesařová dnes ČTK řekla, že předpokládaná kupní cena při přímém prodeji nemovitosti se bude pohybovat okolo 40 milionů korun.
Stát nemovitosti nabízí přednostně městům a krajům, než je dává do dražby. "Opravdu nechceme, aby vznikla z hotelu ubytovna pro lidi s problémových chováním," uvedla místostarostka Květuše Hellmichová (SNK Evropští demokraté). Pro koupi bylo ve čtvrtek večer všech 21 přítomných zastupitelů. Opoziční zastupitel a ředitel soukromé školy Schola Humanitas Milan Šťovíček (STAN) řekl, že by bylo dobré zachovat v hotelu ubytování. "My v našem domově pro studenty ubytováváme i žáky z jiných škol a kapacitu máme plnou," řekl.
Město schválilo koupi bez konkrétního účelu využití. "Rádi bychom tam zřídili třeba i startovací byty, ale nevíme, zda stát nebude vznášet nějaké podmínky," uvedla Hellmichová. Ve čtyřpodlažním hotelu v centru Litvínova je 16 dvoulůžkových, 13 jednolůžkových pokojů a pět mezonetových apartmánů s vlastní terasou. Všechny pokoje disponují vlastním sociálním zařízením. Ubytovací kapacita hotelu je podle informace ÚZSVM na webu pro 63 hostů. V přízemí hotelu je vstupní hala, recepce s kanceláří, restaurace a kuchyně.
ÚZSVM podle Tesařové zatím neobdržel oficiální žádost města Litvínov o přímý prodej hotelu. "Jakmile žádost obdržíme, posoudíme, zda jsou splněny podmínky stanovené zákonem o majetku státu a materiálem ministerstva financí pro přímý prodej. V souvislosti s případným přímým prodejem nebudou městu stanoveny žádné omezující podmínky," řekla Tesařová.
Hotel je zavřený. Výstavba v letech 2008 až 2011 byla podle serveru e-mostecko podpořena dotací ve výši 35 milionů korun z dotačního programu ROP Severozápad. V rozsáhlé kauze údajných podvodů s evropskými dotacemi z Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad státní zástupce obžaloval 27 politiků, podnikatelů a úředníků. Nepravomocně odsouzen byl bývalý hejtman a poslanec za ODS Jiří Šulc na čtyři roky vězení.