Litvínov podpoří podnikatele dotčené modernizací trati

Stavební práce probíhají od letošního 2. března, hotové mají být v říjnu příštího roku. Podle radnice přinášejí v dotčeném území významná omezení přístupu zákazníků, zásobování, průchodu, parkování či obslužnosti provozoven.
Cílem připravovaného opatření je zmírnit mimořádné dopady veřejné investice na místní podnikatele a současně přispět k zachování dostupnosti obchodů a služeb v dané lokalitě. Jednotlivé dary budou poskytovány podle schválených pravidel a jejich výše bude zohledňovat rozsah omezení i rozpočtové možnosti města.
„Pokud souhrn darů poskytnutých témuž příjemci v jednom kalendářním roce přesáhne 100 tisíc korun, rozhoduje o jejich poskytnutí zastupitelstvo města; v ostatních případech rada města. Opatření je časově, místně i finančně omezené,“ popsala mluvčí Litvínova Jana Kosejková.
Modernizaci provádí Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova.