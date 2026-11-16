Litvínov podpoří sportovní kluby

Autor: vlm
  4:59
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Běžky, lyže, běžkař, ilustrační foto

Běžky, lyže, běžkař, ilustrační foto | foto: Roman ČejkaMF DNES

Litvínov podpoří dva sportovní kluby a jednu volnočasovou aktivitu ve městě. Uvolní na to necelý půl milion korun.

Nejvyšší příspěvek ve výši 200 tisíc korun poputuje Krušnohorskému klubu na doplacení nové rolby, která slouží ke strojové úpravě stop.

„HC Litvínov – oddíl krasobruslení – získá 133 400 korun na pořízení Systému Axel, který slouží k nácviku rotací a skoků. Nové vybavení podpoří sportovní přípravu dětí a mládeže v krasobruslení,“ sdělila mluvčí litvínovské radnice Jana Kosejková.

Český svaz orientačních sportů pak obdrží 125 tisíc korun na podporu projektu Venku.app. Díky němu vznikne v Litvínově nová lokalita digitální mapové hry, která propojí moderní technologie s aktivním pohybem v přírodě.

„V rámci projektu bude v terénu vytvořeno 25 pevných bodů osazených štítky s unikátními QR kódy. Dotace pokryje například pořízení dřevěných prvků a QR štítků, zpracování kartografických podkladů, tisk map, IT zajištění a propagaci,“ dodala Kosejková.

Finanční prostředky půjdou z dotačního programu pro podporu volnočasových a sportovních aktivit pro letošní rok, jsou v něm dva miliony korun.

Další zájemci mohli své žádosti o dotaci posílat do konce října.

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Litvínov podpoří sportovní kluby

Běžky, lyže, běžkař, ilustrační foto

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