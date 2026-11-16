Litvínov podpoří sportovní kluby

Nejvyšší příspěvek ve výši 200 tisíc korun poputuje Krušnohorskému klubu na doplacení nové rolby, která slouží ke strojové úpravě stop.
„HC Litvínov – oddíl krasobruslení – získá 133 400 korun na pořízení Systému Axel, který slouží k nácviku rotací a skoků. Nové vybavení podpoří sportovní přípravu dětí a mládeže v krasobruslení,“ sdělila mluvčí litvínovské radnice Jana Kosejková.
Český svaz orientačních sportů pak obdrží 125 tisíc korun na podporu projektu Venku.app. Díky němu vznikne v Litvínově nová lokalita digitální mapové hry, která propojí moderní technologie s aktivním pohybem v přírodě.
„V rámci projektu bude v terénu vytvořeno 25 pevných bodů osazených štítky s unikátními QR kódy. Dotace pokryje například pořízení dřevěných prvků a QR štítků, zpracování kartografických podkladů, tisk map, IT zajištění a propagaci,“ dodala Kosejková.
Finanční prostředky půjdou z dotačního programu pro podporu volnočasových a sportovních aktivit pro letošní rok, jsou v něm dva miliony korun.
Další zájemci mohli své žádosti o dotaci posílat do konce října.