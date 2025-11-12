Hašení skládky u Litvínova skončilo, jednotky opouštějí požářiště

„Požářiště bude protokolárně předáno zástupcům provozovatele skládky. Hasiči ze Záchranného útvaru očišťují používanou techniku a připravují ji na transport zpět do Zbirohu a Jihlavy,“ uvedl sbor na síti X.
Hasiči dostali hlášení o požáru v úterý ve 3:39. Požár zasáhl 400 metrů čtverečních. Hasiči zřídili dálkovou dopravu vody. Z Jihlavy přijelo pásové rypadlo, ze Zbirohu kolový nakladač.
Počty jednotek se začaly snižovat už v úterý. Po zastavení plamenného hoření hasiči požářiště rozhrabovali speciální technikou a ochlazovali ji. Ještě dnes ráno teplota v některých místech dosahovala až 90 stupňů Celsia.
Odborníci odebrali z hromady štěpky vzorky, u kterých zjišťují nebezpečné látky.
Štěpka hořela na skládce také na konci října, hasiči zásah ukončili po 24 hodinách. Do hašení se zapojilo 16 jednotek. Tehdy hasiči z Třemošné u Plzně rovněž odebrali vzorky.
Na základě výsledků laboratorních rozborů zjistili přítomnost několika nebezpečných látek, jako je naftalen, toluen a další.