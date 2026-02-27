Nové zastávky i křižovatky. V Litvínově startuje modernizace tramvajové trati

Rekonstrukcí projde 1,2kilometrový úsek tratě, která byla vybudovaná už před téměř sedmdesáti lety. Projekt počítá s modernizací stávajících zastávek a výstavbou nových. Konkrétně vznikne nová tramvajová zastávka u vozovny v ulici Mostecká a nová autobusová zastávka u obchodního domu v ulici 9. května, kde v současné době zastavují jen tramvaje.
Využijí ji i linkové meziměstské autobusy. „Cestujícím se tak nabídne přímý přestup na tramvaje a kratší docházková vzdálenost do centra města,“ poznamenala tisková mluvčí Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Hana Syrová. Všechny zastávky budou bezbariérové.
Přestavěna bude nynější nepřehledná křižovatka ulic 9. května, Tržní, Jiráskova a Smetanova, kde vznikne kruhový objezd. Tramvaje budou projíždět jeho středem. Projekt řeší i nové prostorové uspořádání v přestupním uzlu u polikliniky. Úpravy se dotknou také některých přilehlých parkovacích ploch.
„Z hlediska tramvajového provozu bude jednoznačným přínosem cílový bezvadný stav tramvajové trati, zlepšení parametrů pro provozuschopnost tramvajové dopravy, snížení hlučnosti, snížení opotřebení provozovaných vozidel a snížení energetické náročnosti,“ popsal ředitel podniku Daniel Dunovský. Doplnil, že se ve finále zvýší bezpečnost nejen v tramvajové dopravě, ale i u automobilů, pěších či cyklistů.
Stavební práce mají trvat do léta příštího roku. Dopravní podnik za realizaci zaplatí podle smlouvy 388 milionů korun. Většinu nákladů, téměř 81 procent, pokryje dotace z fondů Evropské unie.
Na strategických místech poradí koordinátoři
Tramvaje ve městě přestanou jezdit v noci z neděle na pondělí. Dopravní obslužnost zajistí autobusy. Dopravní podnik jich nasadí osm a kopírovat mají stávající jízdní řády. Autobusy budou jezdit k chemičce, kde lidé přestoupí do tramvají a budou pokračovat do Mostu.
Aby byl pro cestující přechod na náhradní dopravu co nejhladší, budou na začátku modernizace v terénu koordinátoři, a to na strategických místech. Kromě zmíněné zastávky v Záluží se s nimi cestující setkají také u nádraží, polikliniky a obchodního domu.
„Jde o hlavní body přestupu mezi tramvajemi, náhradními autobusy a dalšími městskými linkami,“ doplnila Syrová. Koordinátoři cestujícím poradí, odkud daný spoj náhradní dopravy jede.
Rozsah výluky se bude v průběhu prací měnit. Dopravní podnik odhaduje, že zhruba za čtyři měsíce by měl být hotový úsek od vjezdu do vozovny dopravního podniku k nádraží. Tramvaje se do této části města pak vrátí, prodlouží se tak tramvajový provoz z Mostu. Výluka tramvají pak bude platit už jen čistě na území města.