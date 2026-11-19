Litvínov kvůli vánočním akcím zpřísní bezpečnostní opatření na náměstí. Zamezí tam běžnému vjezdu automobilů a vyhradí jeden vjezd pro složky integrovaného záchranného systému (IZS), který bude střežený. Na bezpečnost budou dohlížet posílené hlídky městské policie, k dispozici budou také hasiči s větší technikou. Opatření mají být preventivní. Novinářům to dnes řekla nová starostka Litvínova Květuše Hellmichová (To dáme - za podpory Naše Česko).
Město se na opatřeních domluvilo s městskou policií a hasiči. Reaguje mimo jiné na současné bezpečnostní hrozby a riziko útoků vozidly v místech s větším počtem lidí. Náměstí bude s výjimkou jednoho vjezdu zabezpečené tak, aby na něj nemohla běžně vjíždět auta. Zásobování vánočních stánků bude možné v předem dohodnutých časech. "Já doufám, že to budou opatření, která budou opravdu preventivní a nebudu si vůbec připouštět, že by se využila," uvedla starostka.
Zvýšená bezpečnostní opatření se budou týkat zejména akcí, na kterých se očekává větší počet návštěvníků. Patří mezi ně především rozsvícení vánočního stromu a silvestrovské oslavy. Městská policie posílí dohled také při dalších vánočních akcích. Hasiči budou na místě nejen jako obvykle, ale budou mít k dispozici i větší techniku. Mohou ji umístit na místa, která vyhodnotí jako riziková.
Letošní novinkou vánočního programu bude kluziště na náměstí. Otevřené bude od 2. do 20. prosince, denně od 09:00 do 13:00 a od 13:30 do 18:30. Pro veřejnost bude zdarma. Vánoční trhy se uskuteční od 30. listopadu do 23. prosince, město připravilo také vystoupení žáků základních uměleckých škol a mateřských škol, koncerty a další doprovodný program. Vánoční strom město rozsvítí v pondělí 30. listopadu.