Litvínov získal dotaci na prevenci kriminality

Poskytnuté prostředky jsou určeny především na příspěvek na mzdy čtyř asistentů prevence kriminality v období od letošního března do prosince. Součástí projektu jsou i školení a další vzdělávání asistentů.
„Asistenti prevence kriminality se v Litvínově osvědčují. Působí zejména v okolí litvínovských škol a v lokalitách, které obyvatelé označili v pocitové mapě jako problematické. Velmi často se jim daří vznikající konfliktní situaci včas uklidnit nebo jí předejít ještě předtím, než je nutný zásah strážníků. Obyvatelé si na jejich přítomnost zvykli a obracejí se na ně také s drobnějšími problémy či poznatky, které se týkají bezpečnosti ve městě,“ uvedla dosluhující starostka Kamila Paloch Bláhová (ANO).
Radnice musí projekt prevence kriminality spolufinancovat, a to minimálně 49 procenty celkových nákladů.