Nová plavecká hala v Litvínově se letos veřejnosti neotevře. Stavba se blíží ke konci, její předání je naplánováno na 21. listopadu. Následovat ale budou revize, zkoušky vybavení a příprava na zahájení provozu, které město očekává kolem poloviny ledna příštího roku. Novináře o tom informovalo vedení města Litvínov. Původně chtěla radnice plaveckou halu otevřít před letošními Vánoci.
Přesný termín otevření oznámí vedení města na konci prosince. "Budeme se snažit, aby to bylo samozřejmě co nejrychlejší," řekl druhý místostarosta Karel Rosenbaum (ANO).
Po předání stavby budou následovat různé zkoušky a revize, mimo jiné i za účasti hasičů. Organizace SPORTaS, která bude areál provozovat, se musí také připravit na obsluhu nových technologií a proškolení zaměstnanců. Podle Rosenbauma by nebylo možné v tak krátké době vše potřebné pro zahájení provozu zajistit.
Nyní se dokončují převážně venkovní práce, uvnitř haly je téměř vše hotové. Dokončuje se také instalace a propojení technologií. Na venkovním koupališti jsou položené fólie. "Vlastně všechny práce, které byly naplánovány, tak se podle harmonogramu, jak byly, stihly," uvedl místostarosta. Zkoušky technologií se uskuteční na jaře po napuštění vody. "Platí to, že už letní sezona by měla standardně proběhnout," řekl Rosenbaum.
Mezi ukončením provozu současného bazénu a otevřením nové haly bude přestávka. SPORTaS podle zástupců města postupně upravuje provozní dobu stávajícího zařízení. Část zaměstnanců přejde do nového areálu a bude se muset seznámit s jeho vybavením a technologiemi. Město chce dobu, kdy lidé nebudou moci plavat ani v jednom bazénu, co nejvíce zkrátit. Plavecké kluby si budou případný přechod do nového areálu domlouvat s provozovatelem individuálně. Město předpokládá, že přestávka pro veřejnost připadne především na prosinec.
Zkušební provoz nové haly potrvá přibližně měsíc. Návštěvníci by ho ale podle vedení města neměli prakticky poznat, protože se bude plavat za běžného provozu. Město plánuje také den otevřených dveří pro veřejnost.
Ceník vstupného zatím není hotový. SPORTaS podle zástupců města počítá s cenami odpovídajícími běžné úrovni podobných zařízení a zvažuje různé tarify, například pro studenty a seniory. Zatím není jasné ani to, zda bude možné využít permanentky zakoupené pro současný bazén také v novém areálu. Vedení města o tom chce s provozovatelem jednat.
Původní vysoutěžená cena plavecké haly činila podle Rosenbauma 360 milionů korun. Vícepráce představují přibližně dalších 50 milionů korun. Venkovní koupaliště vyšlo zhruba na 53 milionů korun. Část dodatečných nákladů u haly souvisí například se změnami technologií a vybavení, protože původní projekt vznikl před několika lety.
Součástí nové plovárny bude kromě 25metrového plaveckého bazénu také rekreační zóna, wellness, dětské části a cvičební sál. Areál má sloužit ke sportovnímu i rekreačnímu využití.