Práce by měly začít ještě letos na podzim, hotové by měly být v průběhu příštího roku. Jejich cílem jsou stavební a technické úpravy, které povedou především ke snížení energetické náročnosti a zlepšení technického stavu objektu.
„Součástí úprav bude i adaptace prostor včetně kavárny, která přispěje k většímu komfortu občanů využívajících služby městského úřadu i jeho zaměstnanců,“ uvedl litvínovský místostarosta města Karel Rosenbaum (ANO).
V souvislosti s rekonstrukcí dojde k dočasnému přesunu některých pracovišť městského úřadu. „O aktuálním umístění kanceláří i případných změnách v provozu bude město občany včas a průběžně informovat,“ dodala mluvčí litvínovské radnice Jana Kosejková.