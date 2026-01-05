Rok 2026 přináší velkou novinku, rozpočet bude rozdělen do dvou kategorií – na občanské a školské projekty. „Toto rozdělení má zajistit spravedlivější a přehlednější proces jak pro obyvatele, tak školy. Obě kategorie budou hodnoceny samostatně, avšak v rámci jedné společné ankety. Každá skupina tak získá rovnocennou šanci na úspěch,“ popsala Jana Kosejková z litvínovské radnice.
Návrhy na projekty mohou lidé posílat až do konce února, a to prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na www.litvinov-nasemesto.cz.
Na projekty pátého ročníku bude uvolněno 3,1 milionu korun.