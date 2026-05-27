Je opravdu nutné? Soud zrušil léčení pro muže souzeného za požár u Hřenska

NS zdůraznil, že ochranné léčení v ústavní formě lze uložit jen tehdy, pokud je pobyt pachatele na svobodě v daném okamžiku nebezpečný a neexistuje mírnější alternativa. Připomněl také, že justice musí vždy pečlivě zvažovat přiměřenost takového opatření, a to k okamžiku svého rozhodování.
„Je tedy na soudu ukládajícím ústavní ochranné léčení, aby přesvědčivě odůvodnil, proč je pobyt pachatele na svobodě nebezpečný,“ uvedl NS.
Lobotka v dovolání připomněl, že po propuštění z vazby sám zahájil psychiatrickou léčbu, vyhledal pomoc odborníků na závislosti a nedopustil se žádného protiprávního jednání. Vrchní soud to ale nezohlednil, což nyní musí napravit.
„NS nevylučuje, že k řádnému rozhodnutí bude nezbytné opatřit a provést i důkazy další,“ stojí v usnesení. Lobotka navrhoval například výslech psychiatričky a pracovnice adiktologického centra.
Důkazy se nezměnily. Soud strážce znovu zprostil viny za požár v Českém Švýcarsku
Muž byl původně obžalovaný hlavně kvůli lesnímu požáru, který vypukl u Hřenska v červenci 2022. Hašení trvalo 21 dní, vystřídalo se u něj šest tisíc hasičů. Požár způsobil škodu okolo 270 milionů korun. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal.
Vinu připustil jen u pozdějších menších případů žhářství na Děčínsku, za což mu odvolací senát pravomocně potvrdil dvouleté vězení a ústavní léčení.
Za založení rozsáhlého požáru rezervace mu hrozí až 15 let vězení. Krajský soud v Ústí nad Labem jej však letos v lednu v této části obžaloby už podruhé nepravomocně osvobodil.
28. července 2022