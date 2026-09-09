Doznal se, ale České Švýcarsko nezapálil. Soud potvrdil osvobození bývalého strážce

Autor: ČTK, iDNES.cz
  10:22aktualizováno  10:25
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Bývalý dobrovolný strážce národního parku České Švýcarsko Jiří Lobotka přichází...

Bývalý dobrovolný strážce národního parku České Švýcarsko Jiří Lobotka přichází do soudní síně Vrchního soudu v Praze. (9. září 2026) | foto: ČTK

Dobrovolný strážce rezervace Jiří Lobotka před krajským soudem v Ústí nad...
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Pražský vrchní soud pravomocně osvobodil někdejšího dobrovolného strážce Jiřího Lobotku ze založení obřího požáru v národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Odvolací senát tak zamítl odvolání státní zástupkyně a potvrdil lednový prvoinstanční verdikt. Podle soudů se mužova vina nepodařila prokázat. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal.

Lesní požár, který si vyžádal evakuaci pěti stovek lidí a zásah šesti tisíc hasičů, vypukl u Hřenska v červenci 2022. Zásah trval 21 dní a způsobil škodu zhruba 270 milionů korun.

Lobotka se k zapálení národního parku doznal v psychiatrické léčebně a při prvním vazebním zasedání. Policistům řekl, že v něm bylo hodně hněvu a navedly ho hlasy v hlavě. Také uvedl, že požár založil se čtyřmi lahvemi lihu, protože čtyřka je skvostné číslo podobné svastice. Následně ale přiznání odvolal s vysvětlením, že byl pod vlivem drog a chtěl udělat policistům radost.

Je opravdu nutné? Soud zrušil léčení pro muže souzeného za požár u Hřenska

„Nelze konstatovat nic jiného, než co bylo konstatováno soudem prvního stupně,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Petr Smrž. Pro odsouzení Lobotky podle něj nebyly důkazy. Založení požáru tak mohlo být úmyslné i nedbalostní, oheň mohli způsobit i turisté. „Nebylo by to prokázání viny, ale bylo by to uhádnutí viny,“ uvedl soudce. Dodal, že muž ani ve svém doznání neměl všechny podrobnosti o požáru správně.

„Samozřejmě se mi ulevilo. Dopadlo to tak, jak to mělo dopadnout,“ uvedl po jednání Lobotka. Dále se již ke kauze nechtěl vyjadřovat.

Muž čelil obžalobě z obecného ohrožení a poškození cizí věci, za což mu hrozilo až 15 let odnětí svobody. Státní zastupitelství pro něj v minulosti za zapálení parku navrhlo nejméně dvanáctiletý trest. Obžaloba tvrdila, že mužovým motivem ke žhářství bylo to, že musel před lety ukončit působení na pozici dobrovolného strážce a později neuspěl ve výběrovém řízení pořádaném správou parku.

Bývalý dobrovolný strážce národního parku České Švýcarsko Jiří Lobotka přichází do soudní síně Vrchního soudu v Praze. (9. září 2026)
Dobrovolný strážce rezervace Jiří Lobotka před krajským soudem v Ústí nad Labem, který se znovu zabývá obřím požárem v Českém Švýcarsku. (9. ledna 2026)
První týden hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko (konec července 2022)
V některých částech národního parku neušetřily plameny žádný kus země ani jediný strom. (31. července 2022)
46 fotografií

Lobotkův právník Vít Pavko ale dnes i v předchozích jednáních vinu svého klienta za založení rozsáhlého požáru opětovně odmítl.

O tom, že muž nenese na požáru v národním parku vinu, rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem už loni. Tento rozsudek ale odvolací senát zrušil a věc vrátil k novému projednání. Prvoinstanční soud musel znovu přehodnotit důkazy, situace se podle něj ale nezměnila. Osvobodil proto muže podruhé.

28. července 2022

Požár v Českém Švýcarsku

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