Loděnici u řeky Ohře v Žatci čeká velká proměna

Sportovní areál loděnice na pravém břehu Ohře v Žatci čeká zásadní proměna.
Město Žatec ve spolupráci s oddílem TJ Lokomotiva připravuje rekonstrukci objektu, který je po šedesáti letech provozu v nevyhovujícím stavu.
Modernizace přinese lepší zázemí nejen pro vodní sporty, ale i pro další místní oddíly a veřejnost.
„Hlavními problémy objektu jsou nedostatečná kapacita, nevyhovující sociální zázemí nebo zatékání do objektu,“ uvedl mluvčí žatecké radnice Tomáš Kassal.
Projektová dokumentace je již hotová a město má k dispozici platné stavební povolení. TJ Lokomotiva podala žádost o dotaci z Národní sportovní agentury.
Tento záměr zapadá do širšího plánu rozvoje relaxační zóny u řeky.
V sousedství se totiž počítá také s modernizací fotbalového areálu Slavoje a výstavbou nové restaurace Chaloupka.