Unikát, kam zavítal i orel mořský. V lomu ČSA dotěžují uhlí, vzniká nové jezero

Miroslava Strnadová
  15:22aktualizováno  15:22
Sanační a rekultivační práce na území vytěženého lomu ČSA na Mostecku dospěly do závěrečné etapy. Těžaři zde dotěžují poslední zbytky uhlí, dno uhelné sloje zakrývají a na místě, kde se ještě nedávno dobývala hornina, vzniká jezero. Část území povrchového dolu je z pohledu přírodovědců natolik unikátní, že se stala národní přírodní památkou.

Těžaři ze skupiny Severní energetická (Sev.en), která lokalitu spravuje, označují současný ruch na dně zbytkové jámy jako „úklid“.

„Dotěžujeme zbytky uhlí. Uhelné řezy, které zůstávají po těžbě, zakrýváme zeminou, aby tam nevznikaly nějaké ohně a zápary. Tvarujeme dno budoucího jezera,“ popsal Milan Daneš, hlavní inženýr Sev.en, s tím, že sanační těžba uhlí skončí do roku 2027.

Těžební stroje pak budou sešrotovány. Celá rekultivace území má skončit do roku 2032.

V lomu ČSA se dotěžují poslední zbytky uhlí. Vzniká zde nové jezero. (20. října 2025)
V lomu ČSA se dotěžují poslední zbytky uhlí. Vzniká zde nové jezero. (20. října 2025)
V lomu ČSA se dotěžují poslední zbytky uhlí. Vzniká zde nové jezero. (20. října 2025)
V lomu ČSA se dotěžují poslední zbytky uhlí. Vzniká zde nové jezero. (20. října 2025)
V lomu ČSA se dotěžují poslední zbytky uhlí. Vzniká zde nové jezero. (20. října 2025)
15 fotografií

Formování území znamená transport obrovského množství hmoty. „Přesunuli jsme už zhruba 3,5 milionu kubíků zeminy a další dva miliony kubíků se ještě navezou,“ dodal Daneš. Dosud se v lomu ČSA zrekultivovalo 2 800 hektarů plochy a na dalších 1 200 se ještě pracuje.

Dno lomu se již několik měsíců plní vodou. Napouštění budoucího jezera probíhá přirozenou cestou z místních vodních zdrojů. „Nepřivádíme sem vodu odjinud. Podařilo se nám zajistit, aby veškeré vody v lomu, které se předtím vsakovaly do země nebo odtékaly do řeky Bíliny, byly nasměrovány do jezera,“ řekla mluvčí skupiny Sev.en Eva Maříková. Docíleno toho bylo například vyhloubením struh.

Podle současných predikcí by jezero mělo do pěti let dosáhnout velikosti mosteckého jezera Benedikt, které má 4,7 hektaru. Do patnácti let se pak očekává, že jeho rozloha bude srovnatelná s jezerem Milada u Ústí nad Labem, jehož plocha činí 252 hektarů. Finální rozlohy 500 hektarů jezero dosáhne zhruba za sto let. Během této doby nicméně bude hladina kolísat, což podpoří tvorbu přírodních biotopů. Nyní má jezero hloubku 14 metrů, ve finále to má být 110 metrů.

Na rozdíl od jezer Benedikt a Milada nebude tato vodní plocha určena primárně k rekreačním účelům; s budováním pláží či mol se zde nepočítá.

Kvalita vody je pravidelně monitorována. Těžaři spolupracují s externí firmou a odborníky z České zemědělské univerzity. Podle Maříkové zde nedochází ke kontaminaci spodních vod. „V září provedla kontrolu také Česká inspekce životního prostředí. Její výsledky odpovídají ostatním vzorkům odebraným jinými společnostmi v lomu ČSA. Potvrzuje se tak, že nedochází k žádnému zkreslení výsledků,“ dodala.

Na části území o rozloze přibližně 12 kilometrů čtverečních vyhlásilo ministerstvo životního prostředí národní přírodní památku. Patří sem i vznikající jezero. „Je to unikátní území v rámci České republiky. Víme, že tu je zhruba 1 500 druhů živočichů, z toho 416 je zvláště chráněných či ohrožených,“ zmínila Markéta Hendrychová z České zemědělské univerzity. Odborníci tu zpozorovali i orla mořského. Vědci tu také objevili druh včely, který je u nás úplně nový.

Na další velká jezera na místě uhelných lomů není dost vody, říká Petr Lenc

Část území lomu se ponechá přirozené obnově. Díky tomu se ušetří náklady na technické rekultivace. Podle původního plánu měla rekultivace celého území stát 2,3 miliardy korun, podle nového to bude 1,8 miliardy. Rozdíl půl miliardy korun má těžařská společnost předat státu ve formě pozemků, daně a peněžního příspěvku.

Z ušetřené půl miliardy mají získat peníze čtyři obce v okolí lomu, a to Most, Horní Jiřetín, Vysoká Pec a Vrskmaň.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

Po srážce s autobusem vykolejila v Praze tramvaj. Hasiči evakuovali 50 cestujících

Hasiči zasahují u dopravní nehody tramvaje a autobusu na Vinohradské ulici u Olšanských hřbitovů v Praze. V tramvaji cestovalo více než padesát lidí, nikdo z nich nebyl zraněn. Řidič autobusu skončil...

21. října 2025  16:52,  aktualizováno  17:07

V Brně uniká plyn do kanalizace, hasiči evakuovali sousední domy

Kvůli masivnímu úniku plynu evakuovali policisté a hasiči obyvatele několika domů v Cacovické ulici v Brně. Specialisté na místě zjistili, že plyn pravděpodobně uniká do kanalizace. Postižená část...

21. října 2025  16:02,  aktualizováno  17:06

Senát potvrdil Čapka jako rektora, povede Univerzitu Pardubice do r. 2030

Univerzitu Pardubice nadále povede Libor Čapek, do funkce rektora ho podruhé zvolil akademický senát. Neměl protikandidáta. Škola to uvedla v tiskové zprávě....

21. října 2025  15:29,  aktualizováno  15:29

Brněnské představení Jak chutná moc uvidí diváci ve zchátralém domě

Do chátrajícího opuštěného domu zasadilo brněnské Divadlo Feste novou inscenaci Jak chutná moc. Adaptace stejnojmenného románu Ladislava Mňačka je třetím...

21. října 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chotěboř má v plánu relaxační centrum s bazénem, radnice zveřejnila studii

Chotěboř na Havlíčkobrodsku chce v okrajové části města postavit relaxační centrum s bazénem, dětskou hernou, odpočinkovými místy uvnitř i venku a autokempem....

21. října 2025  15:15,  aktualizováno  15:15

Laufen ukončí výrobu záchodů a umyvadel ve Znojmě, odstupné činí až 11 platů

Výroba sanitární keramiky ve znojemské továrně Laufen CZ skončí letos v listopadu, o práci kvůli tomu přijde 110 lidí. Část výroby se přesune do závodu v Bechyni na Táborsku, část do závodů Laufen v...

21. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Festival BOO představí, jak se poučit z neúspěchu

21. října 2025  16:47

Češi tloustnou. VFN rozšiřuje „XXL oddělení“, kam vozí pacienty jeřábem

Populace českých dětí přestala cvičit. Přese všechna administrativní opatření je tělocvik na školách ušmudlanou popelkou a rodiče chrlí svým dětem omluvenky jako na běžícím pásu. Sice vědí, nebo...

21. října 2025  16:30

Po opravě je cesta mezi Pazdernou a Žermanicemi bezpečnější

21. října 2025  16:19

Girlandy do centra Brna mají být hotové v polovině roku 2027 a stát 8,5 mil. Kč

Společnost Technické sítě Brno (TSB) připravuje soutěž na podobu nového slavnostního osvětlení pro centrum města. Cílem firmy je nastavit co nejpřesnější...

21. října 2025  14:45,  aktualizováno  14:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Půta zůstává hejtmanem Libereckého kraje, ANO návrh na odvolání nepodalo

Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK) obviněný z neoznámení nabídky úplatku zůstává hejtmanem, návrh na jeho odvolání opoziční ANO nepodalo. Na...

21. října 2025  14:38,  aktualizováno  14:38

V Žatci představili monografii o politických popravách v Československu

Ústav pro studium totalitních režimů dnes v Žatci představil kolektivní monografii s názvem Popravení z politických důvodů v komunistickém Československu....

21. října 2025  14:36,  aktualizováno  14:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.