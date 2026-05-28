Roste extrémně rychle a je efektivním topivem. U lomu ČSA sází unikátní rostlinu

Autor: ČTK, iDNES.cz
  16:12aktualizováno  16:12
Sledovat Metro na Googlu
Rychle rostoucí travinu, která je schopná růst i na kontaminovaných a na živiny chudých půdách, vysazuje tým vědců v okolí bývalého lomu ČSA na Mostecku. Z ozdobnice obrovské lze získat biomasu, která má výhřevnost srovnatelnou s hnědým uhlím.
Vysazování rychle rostoucí traviny ozdobnice obrovské v okolí bývalého lomu...

Vysazování rychle rostoucí traviny ozdobnice obrovské v okolí bývalého lomu ČSA. Výzkum vědeckého týmu v rámci projektu Green Mine probíhá ve spolupráci s NATO. Vědec Karim Al Souki (vpravo) vrtá díry pro sazenice. (28. května 2026) | foto: ČTK

Vysazování rychle rostoucí traviny ozdobnice obrovské v okolí bývalého lomu...
Vysazování rychle rostoucí traviny ozdobnice obrovské v okolí bývalého lomu...
Vysazování rychle rostoucí traviny ozdobnice obrovské v okolí bývalého lomu...
Vysazování rychle rostoucí traviny ozdobnice obrovské v okolí bývalého lomu...
9 fotografií

Ozdobnice obrovská dorůstá až do výšky čtyř metrů a z jednoho hektaru je možné získat desítky tun biomasy. Ve srážkovém stínu pod Krušnými horami a na místě po těžbě uhlí ale podle odborníků tak velká nebude.

Mimořádně odolná energetická plodina může pomoci s obnovou půdy narušené dolováním ve spojení s biouhlem, což je materiál vznikající například z odpadních kalů z čistíren odpadních vod. Tento materiál pomáhá zvyšovat obsah uhlíku v půdě a zároveň ho v ní dlouhodobě ukládat.

Stohlavé stádo jelenů. Přírodovědec natočil v lomu ČSA unikátní zimní záběry

„Půda po těžbě trpí obrovským nedostatkem uhlíku. Takto ho do země nejen vrátíme, ale dlouhodobě ho tam zafixujeme, což přispěje i ke zmírnění klimatické změny,“ uvedl Josef Trögl z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Kořeny ozdobnice podle vědců spolupracují s půdními mikroorganismy a přispívají k přirozenému rozkladu organického znečištění a proti šíření znečištění do nových oblastí.

Vysazování rychle rostoucí traviny ozdobnice obrovské v okolí bývalého lomu ČSA. Výzkum vědeckého týmu v rámci projektu Green Mine probíhá ve spolupráci s NATO. Vědec Karim Al Souki (vpravo) vrtá díry pro sazenice. (28. května 2026)
Vysazování rychle rostoucí traviny ozdobnice obrovské v okolí bývalého lomu ČSA. Výzkum vědeckého týmu v rámci projektu Green Mine probíhá ve spolupráci s NATO. (28. května 2026)
Vysazování rychle rostoucí traviny ozdobnice obrovské v okolí bývalého lomu ČSA. Výzkum vědeckého týmu v rámci projektu Green Mine probíhá ve spolupráci s NATO. (28. května 2026)
Vysazování rychle rostoucí traviny ozdobnice obrovské v okolí bývalého lomu ČSA. Výzkum vědeckého týmu v rámci projektu Green Mine probíhá ve spolupráci s NATO. (28. května 2026)
9 fotografií

Projekt navazuje na další, který podporuje i program NATO Science for Peace and Security, rostlina by mohla pomoci s obnovou území zničených po válce. Z toho důvodu jí vědci vysadili také na několika místech v okolí Chomutova.

Rostlina netvoří semena, neměla by proto být podle Trögla invazivní. „Nicméně jsou už zprávy, že se někde objevila, ale není jasné jak. Rozhodně budeme sledovat, aby se to nešířilo tam, kam nemá,“ uvedl Trögl.

Kráčet novou přírodou, vidět rozebírání obra. Těžaři otevřou stezku lomem ČSA

V lomu ČSA mají vědci připraveno dva tisíce sazeniček na jedno testovací pole, což je asi tisíc metrů čtverečních. Už v červenci bude vidět, zda se rostliny uchytily. „Necháme pro srovnání kus džungle, abychom viděli, jestli není lepší nechat vše přírodě,“ řekl Trögl.

S ozdobnicí lze topit, dělat z ní peletky, papír, izolaci. „A máme celou řadu nápadů, co by se s tím dalo dělat,“ dodal.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Čeká dnes Radima Rulíka poslední zápas na české lavičce? Česko tahá proti Finsku za kratší konec

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko – Kanada, 26. května 2026,...

Mistrovství světa v hokeji 2026 vstupuje do vyřazovací fáze a českou reprezentaci čeká v Curychu klíčový souboj s Finskem. Národní tým chce po dvou letech opět přejít přes čtvrtfinále. To je ale...

28. května 2026  18:17

V Uherském Brodě vznikne Tréninkové centrum průmyslové robotiky

ilustrační snímek

V Uherském Brodě na Uherskohradišťsku vznikne Tréninkové centrum průmyslové robotiky, takzvaný Living Lab zaměřený na výuku, testování a vývoj nových...

28. května 2026  16:40,  aktualizováno  16:40

Krajský úřad rozhodl zrušit územní plán Jetřichovic na Děčínsku

ilustrační snímek

Krajský úřad dnes rozhodl o zrušení územního plánu Jetřichovic na Děčínsku. Jeho schválení loni v únoru bylo podle rozhodnutí protizákonné, protože při...

28. května 2026  16:37,  aktualizováno  16:37

Hygienici zahájili v Moravskoslezském kraji pravidelné kontroly kvality vody

ilustrační snímek

Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje zahájili v těchto dnech pravidelné kontroly kvality vody v koupalištích, která nemají...

28. května 2026  16:36,  aktualizováno  16:36

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová sgrafita na městském domě ve Žďáru nad Sázavou připomínají typografa Kalába

ilustrační snímek

Městskou budovu na žďárském náměstí nově zdobí sgrafita. Připomínají typografa Methoda Kalába (1885 až 1963), který se narodil v blízké vesnici Veselíčko. Jeho...

28. května 2026  16:34,  aktualizováno  16:34

Krajský úřad rozhodl zrušit územní plán Jetřichovic na Děčínsku

ilustrační snímek

Krajský úřad dnes rozhodl o zrušení územního plánu Jetřichovic na Děčínsku. Jeho schválení loni v únoru bylo podle rozhodnutí protizákonné, protože při...

28. května 2026  16:30,  aktualizováno  16:30

Zdrogovaný školník, ředitel, a teď i zpronevěra. Potíže školy na Karvinsku nekončí

V areálu ZŠ a MŠ Doubrava se podivně pohyboval zdrogovaný muž. (21. května 2026)

Problém za problémem se valí na Základní a Mateřskou školu v Doubravě na Karvinsku. Nejen že policie vyšetřuje výtržnosti bývalého školníka, který byl pod vlivem drog. Pozitivní test na drogy měl...

28. května 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

V Novém Jičíně vznikne osm dobíjecích stanic pro elektromobily

ilustrační snímek

V Novém Jičíně vznikne osm dobíjecích stanic pro elektromobily. Radnice vytipovala místa, která nabídne k pronájmu soukromé firmě. Společnost, která zvítězila...

28. května 2026  16:26,  aktualizováno  16:26

Zlínský kraj přispěje milionem korun na opravu střechy kostela ve Stříbrnicích

ilustrační snímek

Zlínský kraj přispěje milionem korun na rekonstrukci střechy kostela svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku, která je v havarijním stavu....

28. května 2026  16:24,  aktualizováno  16:24

Policie pátrá po muži z Břeclavska, který odešel z domova a nevzal si léky

Policie pĂˇtrĂˇ po muĹľi z BĹ™eclavska, kterĂ˝ odeĹˇel z domova a nevzal si lĂ©ky

Policie pátrá po třiašedesátiletém Miroslavu Volfovi z Břeclavska, který odešel z domova neznámo kam. Může být v ohrožení života, nevzal si s sebou potřebné...

28. května 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

MS v hokeji 2026 vstoupilo do play off. Jak hrají Češi a kdo vyzval silnou Kanadu?

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje ve středu 27. května očekávanými čtvrtfinálovými zápasy. Ve hře už je přímý postup mezi nejlepší čtyři týmy turnaje a fanoušci se mohou těšit na několik...

28. května 2026  17:59

Soud rozhodl o stížnosti Jiřikovského proti vazbě, výsledek zatím nezveřejnil

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně rozhodl o stížnosti Tomáše Jiřikovského proti vazbě, v níž je v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Vyplývá to z justiční databáze. Mluvčí...

28. května 2026  16:14,  aktualizováno  16:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.