Odložení neplatí. Prodej kina manželovi starostky za 100 tisíc se vrací policii

Miroslava Strnadová
  6:42aktualizováno  6:42
Kauza prodeje zchátralé budovy bývalého kina v Lomu na Mostecku, kterou za 100 tisíc koupil od města manžel někdejší starostky, aby ji následně za 7,2 milionu prodal, nekončí. Jak zjistil server iDNES.cz, policie, která případ nedávno odložila, se jím bude muset zabývat novu. K došetření jí ho vrátil státní zástupce.
Budova bývalého kina v Lomu po opravě (listopad 2024)

Budova bývalého kina v Lomu po opravě (listopad 2024) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Budova bývalého kina v Lomu po opravě (listopad 2024)
Takto vypadala budova bývalého kina v Lomu v roce 2019.
Budova bývalého kina v Lomu po opravě (listopad 2024)
Budova bývalého kina v Lomu po opravě (listopad 2024)
6 fotografií

Způsob prodeje městského majetku kritizuje současné vedení radnice, které kvůli tomu podalo na bývalou starostku Kateřinu Schwarzovou trestní oznámení.

Policie vyšetřování ukončila letos v září. Týkalo se podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby, kterého se podle radnice dopustila právě bývalá starostka. Policie ovšem konstatovala, že se trestný čin nestal a kauzu odložila.

S tím lomská radnice nesouhlasila, a proto podala stížnost ke státnímu zastupitelství. Žalobce jí před pár dny v některých bodech vyhověl a usnesení policie o odložení případu označil za neodůvodněné. Policejnímu orgánu uložil, aby se kauzou zabýval znovu a nově o ní rozhodl.

Žalobce vyšetřovateli vytkl, že se nedostatečně zabýval otázkou, zda kupující (manžel exstarostky Bronislav Schwarz a jeho známý) za opravu budovy skutečně zaplatili 1,4 milionu korun, což byla podmínka nízké kupní ceny. Dále musí vysvětlit, proč se domnívá, že i přes absenci předkupního práva pro město v kupní smlouvě nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu.

Poslanec Schwarz koupil dům za 200 tisíc. Od obce, kde starostuje jeho žena

Otočku v případu lomská radnice vítá. „Doufám, že policisté do detailů vyšetří to, na co jsme v trestním oznámení poukázali,“ uvedl starosta Vladimír Urban (Svobodní).

Podle něj je smlouva o prodeji kina z roku 2022 neplatná. Poukazuje při tom na skutečnost, že neobsahuje ustanovení o předkupním právu, jak je při prodeji obecního majetku v Lomu běžné. Ve smlouvě chybí podle jeho slov i podmínka, že tam má vzniknout sportovní centrum. Urban je přesvědčen, že jeho předchůdkyně smlouvu upravila ve prospěch kupujících a v rozporu s usnesením zastupitelstva.

Schwarzovou oživení případu překvapilo. „Je to pro mě nová informace,“ reagovala. Kauzu nadále považuje za politickou mstu namířenou proti ní a jejímu manželovi ze strany starosty Urbana. Schwarzovi jsou nyní opozičními zastupiteli.

Lomský biograf přestal svému účelu sloužit už před patnácti lety. Dlouhou dobu pak byla budova opuštěná a chátrala. V roce 2020 přišel komunální politik a manžel tehdejší starostky s nápadem, že v budově vybuduje sportovní centrum s tenisovými kurty, ve kterém budou moci místní senioři a děti sportovat zdarma. Prodej schválili tamní zastupitelé.

Kupní smlouvu podepsala v lednu 2022 právě exstarostka Schwarzová. Budova sice dostala nový kabát, ale sportovní centrum v ní nikdy nevzniklo.

Podnikatel chtěl v horách stavět chaty, pozemky teď soud vrátil městu

Místo toho Bronislav Schwarz a jeho známý objekt za 7,2 milionu korun prodali společnosti, která tam vyrábí reklamní potisky na hrníčky a sklenice. Kupní cena je splatná v měsíčních částkách ve výši 30 tisíc korun. Až po zaplacení celé kupní ceny se tato společnost stane jejím vlastníkem.

Město se snaží získat budovu zpět do svého majetku. Před několika měsíci podalo žalobu na určení vlastnického práva k nemovitosti. Soud se žalobou zatím zabývat nezačal.

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Černý Most, Praha 9

Sprejování nové zdi u zastávek Černý most, Praha 9

vydáno 22. října 2025  8:18

Smíchovské nádraží

Dobrodružná Mikulášská fotojízda se uskuteční s Karosou B 961E. Vůz byl včera k vidění v terminálu Želivského a Palmovka.

vydáno 22. října 2025  8:18

Praha - Kunratice

Zajímavá barva obrazovky v MHD , pravděpodobně nějaká chyba

vydáno 22. října 2025  8:18

foceno na nádraží Holešovice, stanice tramvaje

„Začalo pršet, máme vlastní střechu". Mladá dvojice převážela metrem a tramvají obrovskou matraci.

vydáno 22. října 2025  8:17

Ruda krásně hraje ve stanici metra Národní třída na jeho pojízdném klavíru. Je k neuvěření, že jako samouk se naučil hrát jako profík.

vydáno 22. října 2025  8:17

Bybit Pay propojuje Web3 a maloobchodní platby v Arménii

22. října 2025  8:14

Galerie Benedikta Rejta zve na díla Pinkavy, Zelinky a Škody

Galerie Benedikta Rejta v Lounech zahájí ve čtvrtek 23. října v 18 hodin dvě samostatné výstavy současného umění. Představí tvorbu mezinárodně uznávaných tvůrců Ivana Pinkavy, Jána Zelinky a Michala...

22. října 2025  7:59

JOY GROUP dokončila akvizici italské dermatologické značky vlasové kosmetiky Foltene

22. října 2025  7:59

Ticho lesa přiblíží výstava

Novou výstavu obrazů krajinomaleb mohou navštívit lidé v Městské galerii Vlastimila Rady v Železném Brodě.

22. října 2025  7:51

Čelní střet s nákladního a osobního auta na Jihlavsku. Jeden mrtvý a dva zranění

Smrtí řidiče osobního automobilu, zraněním jeho spolujezdce i řidiče nákladního vozidla skončila vážná dopravní nehoda, která se stala v úterý krátce po 13:00 na silnici I/38 u Svojkovic na...

21. října 2025  15:12,  aktualizováno  22.10 7:51

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

V litoměřické nemocnici je nová psychiatrická ambulance

V litoměřické nemocnici začala fungovat nová ambulance psychiatrie pro dospělé. Její provoz zajišťuje lékařka Alžběta Binhacková.

22. října 2025  6:59

