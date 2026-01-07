Koupil za 100 tisíc, dostal miliony. Prodej kina manželovi starostky řeší soud

Miroslava Strnadová
  17:42aktualizováno  17:42
Okresní soud v Mostě začal rozplétat prodej budovy bývalého kina v Lomu na Mostecku. Město ho v roce 2022 prodalo za 100 tisíc korun manželovi tehdejší starostky Kateřiny Schwarzové (Severočeši) a jeho známému. Tvrdili, že tam vybudují sportovní centrum. To ale neudělali a objekt prodali za 7,2 milionu korun. Nyní radnice pod vedením starosty Vladimíra Urbana (Svobodní) usiluje o zneplatnění smlouvy a navrácení nemovitosti do vlastnictví města.
Bronislav Schwarz (vpravo) v jednací síni Okresního soudu v Mostě (7. ledna...

Bronislav Schwarz (vpravo) v jednací síni Okresního soudu v Mostě (7. ledna 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Starosta Lomu Vladimír Urban (vlevo) v jednací síni Okresního soudu v Mostě (7....
Budova bývalého kina v Lomu po opravě (listopad 2024)
Budova bývalého kina v Lomu po opravě (listopad 2024)
Takto vypadala budova bývalého kina v Lomu v roce 2019.
Soudní spor se týká určení vlastnického práva. Lomská radnice zažalovala Bronislava Schwarze a Daniela Běhounka (oba jsou lomští zastupitelé za uskupení Severočeši), kteří jsou faktickými vlastníky budovy někdejšího kina.

Starosta Urban je přesvědčený, že smlouva o prodeji z ledna 2022 je neplatná. Neobsahuje totiž ustanovení o předkupním právu, které by městu zaručovalo možnost odkoupit kino zpět, jak je při prodeji obecního majetku v Lomu běžné. Ve smlouvě podle něj navíc ani není uvedeno, že tam má vzniknout sportovní centrum, jak se Schwarz a Běhounek před koupí zavázali.

„Prodej proběhl v rozporu s pravidly pro prodej obecního majetku,“ uvádí starosta s tím, že celá transakce je podivná. Radnice v žalobě rozporuje také nízkou kupní cenu. Běhounek a Schwarz za budovu kina zaplatili městu 100 tisíc korun. Dalších 1,4 milionu korun měli do budovy investovat, aby ji opravili. Objekt má skutečně zčásti novou fasádu a vyměněná okna, podle starosty to ale neodpovídá zmíněné částce.

K soudu dorazil žalovaný Bronislav Schwarz, Daniel Běhounek se ze zdravotních důvodů jednání nezúčastnil. Schwarz spor považuje za nesmyslný. „Žalobu připravil stejný městský advokát, který před lety byl u prodeje kina a připravoval smlouvy,“ pozastavil se nad paradoxní situací.

Soudce se při několikahodinovém jednání věnoval řadě smluv, které se prodeje týkají. Řešila se i otázka proinvestovaných peněz, k nimž se žalovaní zavázali.

Podle starosty na úřadě nejsou žádné daňové doklady, které by se oprav týkaly. Podle Schwarze ale doloženy byly. Navíc si vlastníci nechali zpracovat znalecký posudek, ve kterém znalec konstatoval, že budova byla opravena za vyšší částku.

„My jsme se na té budově opravdu nadřeli, řadu oprav jsme dělali sami, veškeré faktury za materiál jsme předložili,“ tvrdil před soudem Schwarz. Právní zástupce města naopak označil výpovědní hodnotu znaleckého posudku za nulovou. „Není jasné, z čeho znalec vycházel, ani neviděl budovu před opravou,“ poukázal.

Před soudem zaznělo i to, proč v budově nevzniklo sportovní centrum, jak měli žalovaní původně v plánu. „Bylo to v době covidové pandemie, kdy nebylo jasné, jak dlouho potrvá, sportoviště byla zavřená a nebylo možné předvídat, kdy se otevřou. Proto nebylo možné původní záměr realizovat,“ vysvětlil jejich obhájce. Necelý rok po koupi od města budovu prodali.

Soud o žalobě Lomu nerozhodl, dokazování bude pokračovat při dalším jednání.

Prodejem kina se zabývali také kriminalisté. Radnice podala trestní oznámení na bývalou starostku Schwarzovou pro podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Policie případ před pár dny podruhé odložila. Podle kriminalistů se trestný čin nestal. Urban s tím nesouhlasí. „Podali jsem proti tomu stížnost, se závěry policie nesouhlasíme,“ upozornil.

Lomské kino přestalo svému účelu sloužit v roce 2011. Dlouhou dobu pak byla budova opuštěná a chátrala. V roce 2020 přišel komunální politik a manžel tehdejší starostky s nápadem, že v budově vybuduje sportovní centrum s tenisovými kurty, ve kterém budou moci místní senioři a děti sportovat zdarma.

Prodej schválili tamní zastupitelé. Kupní smlouvu podepsala v lednu 2022 právě exstarostka Schwarzová. Budova sice dostala nový kabát, ale sportovní centrum v ní nikdy nevzniklo. Místo toho Bronislav Schwarz a jeho známý objekt za 7,2 milionu korun prodali společnosti, která tam vyrábí reklamní potisky na hrníčky a sklenice. Kupní cena je splatná v měsíčních částkách ve výši 30 tisíc korun. Až po zaplacení celé kupní ceny se tato společnost stane jejím vlastníkem.

7. ledna 2026  16:52

