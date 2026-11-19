„I přes formální nesrovnalosti byl fakticky účel dotace naplněn a nevyplývá nic o tom, že by peníze byly využity na jiný účel,“ konstatoval soudce Ondřej Peřich s tím, že získané dotační prostředky šly nejenom na výplaty, ale i na školení, pomůcky pro děti či výukové programy.
Případ se týká projektu, na který lomská škola získala v roce 2019 prostřednictvím ministerstva školství dotaci ve výši přes 1,3 milionu korun. Z toho 85 procent tvořily evropské peníze a zbytek šel ze státního rozpočtu. Podmínkou pro proplacení dotace bylo průběžné dokládání reálně vykonaných aktivit a působení určených pracovních pozic – chův v mateřské škole, která pod základku spadá, a školních asistentek v družině a na základní škole.
Podle obžaloby ředitel v reportech, které resortu doložil, uvedl údaje odlišné od reality. Nesrovnalosti byly u dvou zaměstnankyň. „Obviněný u nich deklaroval jiný pracovní výkon, než jaký ve skutečnosti vykonávaly,“ upozornil státní zástupce Martin Krumpoch.
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Neshody byly ve výkazech za školní roky 2019/2020 a 2020/2021. Policie se podezřením začala zabývat na základě trestního oznámení.
Žalobce původně pro Zajíce navrhl roční trest vězení s podmíněným odkladem na čtyři roky. V závěrečné řeči ale svůj návrh o rok zpřísnil, protože obžalovaný podle něj neprojevil přes soudem žádnou sebereflexi. Současně navrhl pokutu v celkové výši 100 tisíc korun.
Ředitel nevypovídal na policii, ani před soudem. Předložil pouze písemné vyjádření, ve kterém odmítl, že by kdy úmyslně využil peníze mimo účel dotace. Jeho obhájkyně pak navrhla zproštění obžaloby. Podle ní se ředitel dopustil jen toho, že údaje u dvou zaměstnankyň prohodil.
Že měl ředitel v oficiálních dokumentech chyby, připustil i soud. „Pokud by byly psány tak, jak to bylo ve skutečnosti, tedy že práce byla vykonána, ale jinou osobou, tak bychom se tu nemuseli scházet,“ konstatoval soudce Peřich. Doplnil, že soud nenašel odpověď na to, proč reporty byly proházené. Sám ředitel to nevysvětlil.
Před soudem zazněly i výpovědi dvou zaměstnankyň z přípravného řízení. Soudce je přečetl. Obě na policii vypověděly, že ve skutečnosti dělaly jinou práci, než jakou měly ve smlouvě a v hlášeních pro ministerstvo. Jedna z žen navíc zpochybnila své podpisy na dokumentech s tím, že listiny nikdy neviděla.
Následná odborná expertiza ale prokázala, že všechny podpisy jsou pravé, což obhajoba označila za důkaz její nevěrohodnosti. Ředitel kvůli tomu dokonce podal trestní oznámení. Podle Zajícovy obhájkyně policie ale věc odložila bez toho, aby nařčení prověřila.
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Zprošťující rozsudek nicméně není pravomocný. Státní zástupce Krumpoch si ponechal lhůtu na případné odvolání. Zajíc se práva na odvolání vzdal. „Jsem spokojený, jak soud rozhodl,“ zmínil při odchodu ze soudní budovy. Více se k případu vyjadřovat nechtěl.
Lomská škola je zřizovaná městem. Rozhodnutí soudu starosta Vladimír Urban (Svobodní) uvítal. „Jsem rád, jak to dopadlo. S panem ředitelem máme nastavené dobré vztahy, pracuje pro školu tak, jak má, a nerad bych hledal někoho jiného. Doufám, že teď bude mít klid na práci,“ řekl Urban.