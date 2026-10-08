Loučná pod Klínovcem řeší voliče, kteří ve městě nežijí, starostka to odmítá

V Loučné pod Klínovcem se podle opozičního zastupitele Davida Skřičky (ODS) před komunálními volbami k trvalému pobytu přihlásili lidé, kteří podle něj ve městě skutečně nežijí. Jde nyní zhruba o 22 lidí, část z nich se podle něj přihlásila v posledních měsících. Starostka města Jana Nýdrová (Za Loučnou a Háj krásnější) tvrzení odmítá. V aktuálním seznamu je 161 voličů, jeho stav je stabilní, řekla ČTK dnes pracovnice městského úřadu Lucie Plachtová.
Informaci má Skřička od místních obyvatel. Podle něj jsou někteří z nově přihlášených lidé z domů, v nichž bydlí zaměstnanci Ski areálu Klínovec. Vzhledem k tomu, že v Loučné žije zhruba 200 obyvatel, může podle Skřičky jejich počet ovlivnit výsledek voleb. Tvrdí, že podobná situace nastala v Loučné už před čtyřmi lety. "Tehdy to bylo horší, podstatně, jednalo se zhruba o 58 lidí," řekl dnes ČTK zastupitel.
Starostka Loučné tvrzení o přihlašování voličů na poslední chvíli odmítla. "Nic takového se neděje," sdělila. Zároveň potvrdila, že před čtyřmi lety se v Loučné kvůli účelovému přihlašování lidí konal soud. Podle ní se tehdy do obce přistěhovaly desítky lidí účelově. Soud ale podle starostky shledal tehdejší volby platnými. Kandidátka místního sdružení, které zastupuje, získala podle ní zhruba 70 procent hlasů.
Město se proti tvrzením o údajném ovlivňování voleb ohradilo také v prohlášení zveřejněném dnes na facebooku. Uvedlo, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly organizovanému či účelovému přihlašování lidí k trvalému pobytu s cílem ovlivnit výsledek voleb. Počet osob evidovaných k trvalému pobytu je podle města stabilní a mimořádně nestoupl. "Město ujišťuje občany, že při vedení evidence obyvatel i přípravě voleb postupuje v souladu s platnými právními předpisy," uvedlo na síti. Zároveň odmítá jakékoli spekulace o manipulaci s volebním procesem.
Skřička uvedl, že opozice nemá k dispozici přesné údaje o počtu lidí nově přihlášených k trvalému pobytu. "Nejsme ve vedení obce, takže na základě GDPR nám nikdo neřekne žádné informace," řekl.
Podobné podezření z účelového přihlašování lidí před volbami se v Ústeckém kraji objevilo v posledních dnech také v Chožově na Lounsku a v Moldavě na Teplicku. V Chožově se podle Seznam Zpráv do neobyvatelného objektu během posledních měsíců přihlásilo 30 lidí. Starosta obce Jaroslav Koubek (nez.) se obává, že by mohli ovlivnit volby. V Moldavě starosta David Leitermann (Moldava pro život) před volbami ze seznamu voličů vyřadil podle iDNES 22 lidí, kteří podle něj v obci fakticky nežili.