Nechtěné historické nádraží. Po krachu s krajem stát budovu nabídne malé obci

„V současné době aktualizujeme technické podmínky pro převod předmětného majetku. Následně chceme oslovit samotnou obec s nabídkou převodu budovy,“ uvedla mluvčí státní organizace Nela Eberl Friebová.
Správa se chce budovy zbavit, protože pro ni nemá využití. Původně to vypadalo, že staniční budovu z druhé poloviny 19. století získá Ústecký kraj, následně ji opraví a zřídí tam muzejní expozici. Od plánu však kraj, respektive krajské Oblastní muzeum a galerie v Mostě, které mělo budovu spravovat, před podpisem smlouvy vycouvalo.
Rekonstrukce a následný provoz by byl totiž příliš nákladný a nebyla možnost čerpání dotace na zřízení muzea. Ústecký kraj měl budovu získat bezúplatně.
O chystaných nových krocích nemá obec zatím žádné oficiální informace. Až nabídku obdrží, zváží ji. „Budeme to muset prodiskutovat na zastupitelstvu,“ řekl starosta Roman Dub (PRO LOUKU).
Jak to s případným převodem dopadne, nechtěl předvídat. Obec, která letos hospodaří s necelým čtyřicetimilionovým rozpočtem, podle starosty nemá žádný konkrétní plán, jak by budovu využívala.
Nádraží neslouží svému účelu už několik let. Cestující využívají malou betonovou zastávku, která stojí naproti.
3. srpna 2021