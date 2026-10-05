Otevřeno je zde každý všední den, od pondělí do středy od 7.30 do 15.30 hodin, ve čtvrtek od 7 do 18 hodin a v pátek od 7.30 do 12 hodin. Denzitometrické vyšetření nabízí ordinace jak ženám, tak mužům.
Na poliklinice také došlo ke změnám v ordinaci interní ambulance a kardiologie. Vyměnilo se zde vedení a pracoviště dostává nový nábytek. Nový vedoucí lékař také pořizuje nové holtery, tedy přístroje nepřetržitě sledující srdeční aktivitu pacientů, a ergometr – cvičební přístroj podobný rotopedu, který sleduje výkon cvičícího a automaticky reguluje zátěž dle jeho parametrů a potřeb.