Místo těžké techniky kůň. Trávníky v Lounech upravuje šestnáctiletý Budulínek

Po lounském parku se tak nyní prochází kůň plemene slezský norik jménem Budulínek. „Je mu šestnáct a je to kliďas. Jen ho nesmím pustit, to by si šel, kam chce, má svou hlavu,“ řekl o svém svěřenci koňák Michal Pokorný.

Se svojí kolegyní Annou Štefflovou dorazil až z Vimperku. Absolvovali tak více než pětihodinovou cestu. „S koněm musíte jet pomalu,“ podotkl Pokorný.

Kolik dní v Lounech stráví, záleží na tom, jak rychle se jim podaří trávníky v Holárkových sadech upravit.

„Metoda využívající koně namísto těžké techniky je šetrná k půdě i rostlinám. Tento ekologický způsob údržby zahrnuje provzdušnění trávníků a odstranění staré trávy a listí. Zároveň bude provedeno takzvané zapískování a dosetí semen, což podpoří růst nové trávy,“ vysvětlila Kamila Žáčková z lounské radnice.

Výhodou koní je, že mají nižší hmotnost a nevytvářejí tak na povrchu trávníku nadměrný tlak. „Tím se minimalizuje riziko zhutnění půdy. Díky tomu se trávník lépe obnovuje a zvyšuje se jeho odolnost vůči suchu a dalším nepříznivým vlivům,“ dodala Žáčková.

Holárkovy sady procházejí od začátku letošního roku celkovou obnovou. Náklady jsou vyčísleny na 1,8 milionu korun, více než polovinu z nich pokryje evropská dotace.