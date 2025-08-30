Reagují na vábítko, hurá za holuby. Louny na nechtěné ptáky vytrénovaly dravce

Miroslava Strnadová
  8:22
Holubi. Znečišťují veřejná prostranství, historické památky, půdy i balkony obytných domů. Mnoho měst se s tímto problémem potýká a hledá účinné způsoby, jak jejich populaci co nejvíce snížit. V Lounech se rozhodli nasadit dvojici sokolů stěhovavých, kteří budou městské holuby plašit a lovit je.

Dvojice sokolích samců se vylíhla na začátku května a nyní prochází speciálním výcvikem. „Tento typ výcviku, kdy částečně kontrolovaní dravci regulují populaci holubů, se do jisté míry shoduje s klasickým sokolnickým výcvikem. Je ale nutné, aby si dravci zvykli na sokolníka jen v nezbytné míře,“ popsal sokolník Jan Šimánek s tím, že cílem je, aby si dravci zachovali určitou polodivokost.

Louny nasazují v boji proti holubům sokoly. Ptáci musí projít speciálním výcvikem. Na vše dohlíží sokolník Jan Šimánek.
Během výcviku si sokoli zvykají na vábítko ve tvaru městského holuba, který je jejich přirozenou kořistí. „V okamžiku, kdy dravec reaguje na vábítko, je možné s ním létat volně. Nyní jsme ve fázi, kdy už mohou létat volně a jsou přiváděni ke kořisti, kterou loví,“ doplnil Šimánek.

Výcvik probíhá v prostředí, kde budou sokoli později „operovat“. V minulých dnech se konal na poli na severním okraji Loun. „Jsme na místě, kde chceme, aby zůstali, a kde budou plnit roli predátora, který reguluje populaci holubů. Zároveň je to bezpečné místo pro výcvik, kde není rušivý provoz ani velký pohyb lidí,“ uvedl Šimánek.

Ptáci si během výcviku zvykají také na sledovací zařízení, které mají připevněné k tělu. Díky němu mohou odborníci ve speciální aplikaci sledovat jejich polohu. „I po vypuštění je budeme monitorovat a sledovat jejich chování, abychom viděli, jak se jim v lokalitě daří,“ zmínil Šimánek.

Výcvik trvá zhruba tři měsíce a předpokládá se, že bude ukončen v polovině září. Poté budou ptáci volně vypuštěni. Radnice jim chce vybudovat hnízdní budky, aby je lépe udržela v lokalitě – jde totiž o stěhovavé dravce a neexistuje stoprocentní jistota, že na místě zůstanou. „Pokud je ale na místě dostatek potravy, vhodné místo k nocování a zahnízdění a nikdo je nepronásleduje, měli by tam zůstat,“ vysvětlil sokolník.

Omráčená kořist padá na zem

Samice město pořizovat nebude. „Důvodem je vyšší pořizovací cena i předpoklad, že samci přilákají v dospělosti samici z volné přírody. Ideální by pak bylo, kdyby v Lounech či jejich blízkém okolí dravci zahnízdili a vyvedli mladé,“ uvedla Kamila Žáčková z lounské radnice.

Za dvojici dravců město zaplatilo zhruba 40 tisíc korun. Speciální sokolnický výcvik a veterinární péče vyjdou na dalších 105 tisíc korun.

Sokol stěhovavý loví svou kořist, tedy i městské holuby, úderem v letu. Nejčastěji se na kořist vrhá z velké výšky ve střemhlavém letu. Při napadení holubího hejna si vyhlédne nejslabšího jedince, na oběť útočí pařáty. V letu ji často jen omráčí a kořist padá na zem. Sokol ji sežere buď na místě, nebo ji odnese na klidnější místo.

Běžně denně uloví jednu kořist. Může se stát, že mu úlovek „ukradne“ jiný dravec, například káně. Sokol si pak často uloví novou kořist. Akční rádius sokola stěhovavého je kolem deseti kilometrů.

Dravci jsou jen jedním ze způsobů, jak se lounská radnice snaží populaci holubů regulovat. Vedle toho jsou na několika místech instalované odchytové klece, mimo jiné i na chrámu sv. Mikuláše. V zimě probíhá aktivní odlov v podobě odstřelu.

Město likviduje holuby odstřelem, najaté myslivce přijela odzbrojit zásahovka

Před časem nechala radnice v Lounech také instalovat dva holubníky. V nich mají holubi zahnízdit a naklást vajíčka, která jsou pak měněna za atrapy. Kontroluje se tak rozmnožování. Holubníky mají například v Teplicích a s podobným projektem přišel i Chomutov, který však místo holubníků pořídil pojízdnou maringotku.

Metody regulace holubí populace, jako je odchyt a usmrcování, jsou často považovány za neetické a neúčinné. V souvislosti s odstřelem holubů řešili loni na podzim incident v Bohušovicích nad Ohří nedaleko Litoměřic. Na radnicí najaté myslivce tehdy přijela policejní zásahová jednotka. Policisty zavolali lidé, které vyděsila střelba.

