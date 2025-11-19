Louny kvůli potížistům odstraní lavičky, o kousek dál je zkusí nechat

Miroslava Strnadová
  6:52aktualizováno  6:52
Radnice v Lounech odstraní některé lavičky z prostranství Na Rynečku. Důvodem je dlouhodobé shlukování problémových lidí, kteří zde konzumují alkohol, jsou hluční a narušují veřejný pořádek. Na jejich chování si opakovaně stěžují obyvatelé z okolních domů.
Fotogalerie3

Radnice v Lounech odstraní některé lavičky z prostranství Na Rynečku. Důvodem je dlouhodobé shlukování problémových lidí. (listopad 2025) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

„Vyhověli jsme požadavku občanů. Lavičky budou odstraněny pouze z centrálního prostoru. Lavičky, které se nacházejí zhruba o patnáct metrů dál, zůstanou, takže lidé nepřijdou o možnost si sednout,“ uvedl starosta Milan Rychtařík (ANO).

Radnice v Lounech odstraní některé lavičky z prostranství Na Rynečku. Důvodem je dlouhodobé shlukování problémových lidí. (listopad 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Před časem na úřad dorazila petice, která na problém upozornila a v níž lidé žádali řešení. Podle Rychtaříka ji podepsalo více než sto petentů.

Lavičky, jež mají být odstraněny, často obsazují bezdomovci a další problémoví lidé, kteří jsou opilí či pod vlivem drog.

„Situaci s jejich chováním strážníci řeší opakovaně, ale tito lidé se často dopouštějí jen přestupku a vymahatelnost pokut je prakticky nulová,“ popsal lounský místostarosta Pavel Csonka (SOCDEM). „I když jsou z místa vykázáni, přesunou se a později se zase vrátí. Je to nekončící boj,“ doplnil.

Místostarosta připustil, že hrozí přesun problémových jedinců na zbývající lavičky. „Situaci budeme monitorovat, a pokud problém nastane, budeme ho řešit,“ uvedl s tím, že ostatní lavičky v lokalitě jsou umístěny na frekventovanějších a viditelnějších místech.

Město doufá, že problémoví lidé se zde proto shlukovat nebudou.

