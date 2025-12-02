Táta ročního syna bojuje s leukémií. Jeho družku dojalo, kolik lidí mu chce pomoct

Miroslava Strnadová
  6:02aktualizováno  6:02
Ještě na začátku letošního léta si pětatřicetiletý Pavel Tesárek z Loun naplno užíval života. Po zaměstnání sportoval a volný čas trávil se svojí partnerkou a několikaměsíčním synem. Zvrat přišel v srpnu, kdy ho začaly trápit zdravotní problémy – po řadě vyšetření a několika týdnech hledání diagnózy u něj lékaři zjistili agresivní nádorové onemocnění krve. Zachránit ho může transplantace kostní dřeně.
„Od srpna měl Pavel zdravotní potíže – bolesti hlavy, očí, svalů. Absolvoval různá vyšetření a lékaři dlouho nevěděli, co mu je,“ vypráví jeho partnerka Andrea Chrastná.

Jeden lékařský tým zpočátku příznaky přičítal zánětu aorty a cév, to ale další vyšetření, včetně krevních testů, vyloučily. Pravé důvody Pavlových potíží lékaři odhalili až v říjnu.

Byla mu diagnostikována akutní myeloblastická leukémie. Jde o agresivní nádorové onemocnění krve, při kterém kostní dřeň produkuje velké množství nezralých bílých krvinek. Tyto buňky utlačují zdravé krvinky a zhoršují tvorbu červených i ostatních bílých krvinek a krevních destiček.

„V podstatě ze dne na den musel zahájit náročnou chemoterapii. Jeho jedinou šancí na přežití je transplantace kostní dřeně,“ pokračuje paní Andrea.

V tuto chvíli Pavel podstupuje chemoterapii. Pokud vše půjde dobře, mohl by se v prosinci na pár dní dostat domů. Před Vánocemi má ale naplánované další chemoterapie, poslední by měl podstoupit po novém roce. „Pokud chemoterapie zaberou a najde se vhodný dárce, měl by podstoupit transplantaci kostní dřeně v únoru,“ předestřela paní Andrea.

Pavel je jedním ze zhruba stovky pacientů, kteří v České republice čekají na transplantaci kostní dřeně. V Česku je 156 tisíc registrovaných možných dárců a 43 milionů na světě.

I přesto se ale podle Kláry Conkové z Českého národního registru dárců dřeně občas pro nějakého pacienta nedaří ideálního dárce najít. „Nebo ho najdeme příliš pozdě a nemoc je rychlejší. Jediným řešením je neustále rozšiřovat řady dobrovolných dárců o novou ‚mladou‘ krev,“ doplnila Conková.

Obrovská vlna solidarity v Lounech

Pavlův příběh jeho partnerka zveřejnila na Facebooku. „Pája je milujícím tatínkem našeho chlapečka a pro mě nejlepším partnerem a kamarádem v jednom,“ popsala ho. „Je velmi aktivní – miluje jízdu na motorce, kole, vodní sporty, snowboarding. Je společenský a v kolektivu nezkazí zábavu,“ doplnila.

Tato výzva motivovala řadu lidí k zapsání do registru. Na hromadný nábor, který se uskutečnil první adventní neděli přímo v Lounech, přišlo během pouhých tří hodin 131 lidí. Úspěch registrační akce jemu i jeho rodině dává obrovskou naději.

„Je to úžasné. Náborářky mi na začátku říkaly, že očekávají vzhledem k velikosti Loun maximálně několik desítek lidí. Jsme dojatí a pevně doufáme, že to pomůže nejen Pavlovi, ale třeba i dalším nemocným, kteří léčbu také podstupují,“ sdělila vděčná Andrea.

K čemu je kostní dřeň a proč ji Madlenka potřebuje? Že darování bolí, je pověra

Mezi zájemci o zápis do registru bylo hodně Pavlových přátel, kteří mu neřeknou jinak než Tesi. Další si jeho příběh přečetli na sociální síti. „Tesiho znám roky. Sám mám malou dceru a nedokážu si představit, čím si Pavel a jeho rodina prochází. Chci pomoci,“ uvedl například Dominik Bureš poté, co vyplnil formulář a provedl si stěr slin z úst.

„Tesi je dobrý kamarád, známe se 15 let. Tohle je to nejmenší, co teď pro něj můžu udělat,“ řekl další z dárců Vítězslav Urban.

Samotná registrace zabrala jen pár minut. Po vyplnění dotazníku a jeho kontrole si účastníci odebrali vzorek slin vatovou štětičkou, kterou vložili do obálky a uzavřeli. „Všechny odebrané vzorky registr nyní analyzuje na transplantační znaky,“ řekla náborářka registru Edita Žďánská.

Pokud se ukáže, že je dárce pro Pavla či jiného pacienta ideální, pracovníci z registru se mu ozvou s výzvou k odběru.

