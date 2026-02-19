Louny řeší, jak opravit část zřícených hradeb

Podle města už je lokalita stabilizovaná. „Po spolupráci se statiky a odborné firmy došlo k zajištění poškozeného místa tak, abychom v tomto zimním období maximálně snížili riziko dalšího poškozování majetku či zdraví obyvatel,“ uvedla mluvčí lounské radnice Pavla Kutlu.
Část hradeb se sesunula loni na začátku prosince, kameny z opevnění popadaly na pěší stezku. Díra ve hradbách se ale objevila už o několik měsíců dřív. Než ji stihlo město opravit, rozšířila se.
Rekonstrukci podle radnice komplikuje to, že jde o památku a také fakt, že dotčené pozemky vlastní několik majitelů.
„Ve věci opravy hradeb je potřeba spolupráce všech vlastníků dotčených pozemků a zajištění řádného a odborně způsobilého postupu,“ poznamenala mluvčí Kutlu.