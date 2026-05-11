Louny uzavřely partnerství s japonským městem Susaki.
Starosta Loun Milan Rychtařík (ANO) a starosta Susaki Kosaku Kusunose podepsali v polovině dubna ve městě Susaki Memorandum o přátelství a spolupráci.
„Podpis memoranda je vyvrcholením dlouhodobých vztahů, které se v uplynulých letech utvářely zejména na úrovni školství. Do projektu jsou od počátku zapojeny Základní škola Přemyslovců a Gymnázium Václava Hlavatého, které spolupracují s partnerskými školami v Susaki,“ uvedla mluvčí radnice Pavla Kutlu.
Podle radnice memorandum řeší spolupráci v oblastech vzdělávání, kde budou probíhat i studentské výměnné programy, dále v kultuře a lokální ekonomice.