Lovosice udělají v bývalém hotelu 30 bytů, ze sálů bude jídelna pro stovky žáků

Pavel Křivohlavý
  15:32aktualizováno  15:32
Téměř třicet nových bytů vznikne z původního lovosického hotelu Lev, který koncem minulého roku odkoupilo město. Díky vybavené kuchyni a prostorám zkolaudovaným pro stravování objekt navíc poslouží jako náhradní prostor v době velké rekonstrukce lovosické centrální školní jídelny.
Budova bývalého hotelu Lev v centru Lovosic. (červenec 2025)

Budova bývalého hotelu Lev v centru Lovosic. (červenec 2025) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Objekt bývalého hotelu Lev v centru Lovosic město odkoupilo za 55 milionů korun od insolvenčního správce. Objekt byl několik let v insolvenčním řízení a proběhlo i několik neúspěšných dražeb,“ říká starosta Lovosic Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).

Na financování si město vzalo čtyřicetimilionový úvěr a zbytek dalo ze svého rozpočtu. Úvěr, který je splatný do deseti let, město začne splácet hned, jak bude uzavřeno hospodaření za minulý rok. „Když se bude dařit, můžeme ho splatit i letos,“ doplňuje starosta.

Radnice plánuje, že v části hotelu vybuduje 14 malometrážních startovacích bytů 1+1 a 2+1 s rozlohou od 30 do 40 metrů čtverečních. „Na rekonstrukci těchto nájemních bytů bychom chtěli čerpat dotaci ze státního fondu investic pro dostupné bydlení. Počítáme s investicí 15 milionů korun, protože vždy dva zrcadlově sousedící původní hotelové pokoje spojíme do jednoho bytu a místo jednoho původního sociálního zařízení vybudujeme kuchyňku,“ popisuje Krejčí.

Další část hotelu, která stojí zcela samostatně, chce město využít jako další budovu pro Dům s pečovatelskou službou. V patrech vznikne 14 jedno a dvoulůžkových bytů pro seniory.

Lovosice plánují koupit bývalý hotel v centru, část chce město předělat na byty

„Nyní s původním architektem, který tuto budovu projektoval, řešíme na základě studie proveditelnosti zpracování projektové dokumentace. Do konce roku bychom rádi získali stavební povolení, abychom se příští rok mohli pustit do rekonstrukce, kterou chceme ještě během roku 2027 dokončit. Po objektu už nám však běhají technici a řeší propadlé revize a obnovují plynová zařízení, aby byl objekt plně připraven na zimu. Zároveň probíhají drobné opravy a údržba,“ podotýká Krejčí.

Ještě letos by podle starosty mohlo být veřejnosti zpřístupněno wellness se saunou. „Město sice už jednu saunu má, ale ta je hodně vytížená. Chtěli bychom proto tuto původní hotelovou saunu využít pro veřejnost i pro hosty Sporthotelu,“ plánuje Krejčí.

Starosta připomíná, že úřad neodkoupil jen samotný objekt bývalého hotelu, ale i veškerý jeho inventář. Některé vybavení, které město nevyužije, poskytne azylovému domu v Lovosicích. Jde například o ložní prádlo.

Podle studie proveditelnosti bude potřeba do rekonstrukce celého hotelu investovat ještě 30 milionů korun. „To znamená, že za zhruba 80 milionů korun město vybuduje 28 bytových jednotek, zřídí wellness centrum a připraví pro soukromého nájemce restaurační prostory, které zvýší stravovací možnosti ve městě,“ podotýká starosta.

Restaurační prostory včetně kuchyně, kde není potřeba dělat stavební úpravy, by město mohlo pronajmout ihned. To však podle starosty neudělá, protože prostory a vybavení chce využít na zajištění náhradního provozu centrální školní jídelny, kterou čeká rekonstrukce.

„To byl také jeden z důvodů, proč jsme Hotel Lev odkoupili. Původní hotelová kuchyně, restaurační a konferenční sály budou po dva roky sloužit pro stravování 800 lovosických žáků, které ze zákona musíme někde stravovat,“ vysvětluje Krejčí s tím, že rekonstrukce centrální školní jídelny za 180 milionů korun by měla začít během letních prázdnin, ale vše záleží na poskytnutých dotacích na snížení energetické náročnosti budovy a na modernizaci gastroprovozu.

