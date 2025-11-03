Lovosice chtějí malé přístaviště. Poptávka turistů je velká, vysvětluje starosta

Pavel Křivohlavý
  16:02aktualizováno  16:02
Na břehu Labe v lovosickém parku Osmička má během dvou let vzniknout přístaviště pro malá plavidla. Radnice jedná s Ředitelstvím vodních cest (ŘVC), které je připraveno celou akci zafinancovat. Kotviště je plánováno pro krátkodobé přistavení pěti malých turistických lodí.
Takto by mělo vypadat přístaviště pro malá plavidla v Lovosicích. | foto: Vizualizace: Provod a Kotas & Partners

„V rámci zatraktivnění cestovního ruchu a turistiky podél řeky Labe jsme řešili možnost vytvoření přístaviště pro malá plavidla. Areál Yachtklubu, kterým město disponuje, totiž slouží primárně pro účely tohoto sportovního oddílu a kotvení jejich jachet. Turistické lodě se sem už nevejdou,“ popisuje lovosický starosta Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).

Takto by mělo vypadat přístaviště pro malá plavidla v Lovosicích.

Radnice ve spolupráci s ŘVC zmapovala možnosti, kde by přístaviště mohlo vzniknout. Výsledkem je místo, které leží v parku Osmička mezi velkým přístavním molem pro osobní dopravu a areálem Yachtklubu. Podle ŘVC je toto umístění vhodné a navíc zapadá do koncepce rozvoje osobní lodní dopravy.

„Při plánu na vybudování kotviště jsme vycházeli také z informace, že se zatím dosti komplikuje příprava přístaviště u Malých Žernosek, kde dochází k přeprojektování. Evidujeme totiž velkou poptávku turistů, kteří projíždějí kolem a rádi by se zastavili v Lovosicích, ale nemají kde,“ podotýká starosta.

Výhodu lovosického přístaviště vidí starosta také v tom, že vodní turisté, kteří zde zakotví, budou mít možnost využít zázemí nedalekého Yachtklubu. Ten je totiž částečně přístupný veřejnosti a návštěvníci zde naleznou občerstvení, sociální zázemí i místo pro odpočinek.

Malá obec se přístaviště na Labi nakonec asi dočká, nový návrh víc myslí na přírodu

„Nyní jsme ve fázi zpracování studie. Město již odsouhlasilo návrh řešení, na němž s ŘVC spolupracují společnosti Provod a Kotas & Partners. Jakmile ŘVC získá kladná stanoviska příslušných úřadů, pustí se do projektové dokumentace. To by mělo proběhnout v roce 2026. Nejzazším termínem pro realizaci malého přístaviště je rok 2027,“ doplňuje Krejčí.

Vybudování přístaviště bude financovat ŘVC. Lovosice pak převezmou jeho údržbu a provoz. „Věříme, že toto přístaviště bude mít pozitivní dopad na rozvoj vodní turistiky a pomůže tomu, aby další lidé strávili nějaký čas u nás v Lovosicích,“ uzavírá starosta.

