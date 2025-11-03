Lovosice chtějí malé přístaviště. Poptávka turistů je velká, vysvětluje starosta

„V rámci zatraktivnění cestovního ruchu a turistiky podél řeky Labe jsme řešili možnost vytvoření přístaviště pro malá plavidla. Areál Yachtklubu, kterým město disponuje, totiž slouží primárně pro účely tohoto sportovního oddílu a kotvení jejich jachet. Turistické lodě se sem už nevejdou,“ popisuje lovosický starosta Vojtěch Krejčí (PRO Lovosice).
Radnice ve spolupráci s ŘVC zmapovala možnosti, kde by přístaviště mohlo vzniknout. Výsledkem je místo, které leží v parku Osmička mezi velkým přístavním molem pro osobní dopravu a areálem Yachtklubu. Podle ŘVC je toto umístění vhodné a navíc zapadá do koncepce rozvoje osobní lodní dopravy.
„Při plánu na vybudování kotviště jsme vycházeli také z informace, že se zatím dosti komplikuje příprava přístaviště u Malých Žernosek, kde dochází k přeprojektování. Evidujeme totiž velkou poptávku turistů, kteří projíždějí kolem a rádi by se zastavili v Lovosicích, ale nemají kde,“ podotýká starosta.
Výhodu lovosického přístaviště vidí starosta také v tom, že vodní turisté, kteří zde zakotví, budou mít možnost využít zázemí nedalekého Yachtklubu. Ten je totiž částečně přístupný veřejnosti a návštěvníci zde naleznou občerstvení, sociální zázemí i místo pro odpočinek.
„Nyní jsme ve fázi zpracování studie. Město již odsouhlasilo návrh řešení, na němž s ŘVC spolupracují společnosti Provod a Kotas & Partners. Jakmile ŘVC získá kladná stanoviska příslušných úřadů, pustí se do projektové dokumentace. To by mělo proběhnout v roce 2026. Nejzazším termínem pro realizaci malého přístaviště je rok 2027,“ doplňuje Krejčí.
Vybudování přístaviště bude financovat ŘVC. Lovosice pak převezmou jeho údržbu a provoz. „Věříme, že toto přístaviště bude mít pozitivní dopad na rozvoj vodní turistiky a pomůže tomu, aby další lidé strávili nějaký čas u nás v Lovosicích,“ uzavírá starosta.