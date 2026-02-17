Srpen ne, listopad ne, snad březen. Oprava nádraží v Lovosicích se protahuje

Pavel Křivohlavý
  9:22aktualizováno  9:22
Rekonstrukce nádražní haly v Lovosicích, která měla být hotova loni v srpnu, stále ještě není dokončena. Cestující sice už k nástupištím nemusí přecházet přes provizorní průchod v bývalé nádražní restauraci, ale vstupní vestibul výpravní budovy pořád prochází rekonstrukcí.

„Administrativní části budovy jsou už hotové. Pro cestující jsou otevřené nové pokladny a ve vnitrobloku funguje parkoviště. Pokračují však dokončovací práce ve vestibulu a v navazujících prostorách. Kompletní dokončení stavebních prací předpokládáme v průběhu března letošního roku,“ říká tisková mluvčí Správa železnic (SŽ) Nela Eberl Friebová.

Rekonstrukce nádražní haly v Lovosicích. (únor 2026)
Rekonstrukce nádražní haly v Lovosicích. (únor 2026)
Rekonstrukce nádražní haly v Lovosicích. (únor 2026)
Rekonstrukce nádražní haly v Lovosicích. (únor 2026)
Podle SŽ, která opravu lovosického nádraží provádí, práce sice směřují do finále, ale kvůli nutným úpravám konstrukcí budovy a střechy došlo k posunutí harmonogramu stavby. Srpnový termín dokončení tak SŽ napřed posunula na listopad a později na přelom roku.

„To neustálé posouvání termínu dokončení je hrozné. Nedovedu si představit, že bych něco v práci takhle posouval. To by mě okamžitě vyhodili. Jezdím tu denně a nechápu, že si to nemůžou líp rozvrhnout,“ rozčiluje se muž středního věku, který sedí v provizorní čekárně. Seniorka s vnukem, která zde čeká na spoj, se těší, že hala bude opět krásná, jako byla v době otevření. „Ale ta délka opravy je trochu nekonečná,“ povzdechne si.

SŽ má za to, že odměnou pro cestující za trpělivost bude výrazné zlepšení funkčnosti vnitřních dispozic budovy. Zateplená hala poskytne vyšší tepelný komfort, cestující získají nové toalety a nově zde vznikne také čekárna pro matky s dětmi.

Nádraží v Lovosicích polyká stamiliony. Obří proměnu završuje oprava haly

„Ve střední části budovy je zázemí pro cestující s pokladnami a také infocentrum města. Na vestibul navazuje restaurace a další obchodní jednotky. Zrekonstruované prostory ve východní i západní části budovy pak poslouží administrativním účelům. Zároveň zde bude technologické a služební zázemí pro Správu železnic a České dráhy,“ doplňuje Friebová s tím, že předpokládané náklady na stavební práce činí podle smlouvy téměř 177 milionů korun.

Architektura výpravní budovy lovosického nádraží vzešla z dílny Josefa Dandy, jednoho z předních českých architektů, kteří se zabývali nádražními objekty ve druhé polovině 20. století. Z původního Dandova návrhu, který byl výrazně ovlivněn bruselským stylem, však byla kvůli úsporám realizována jen část stavby.

První nádražní budova byla v Lovosicích otevřena v roce 1850, kdy byl uveden do provozu nový úsek Severní státní dráhy z Prahy do Ústí nad Labem. O sto let později si však zvýšení přepravní kapacity trati vynutilo kompletní přestavbu kolejiště lovosické stanice i její budovy. Staré nádraží tak koncem 60. let minulého století muselo ustoupit nové výpravní budově.

Současná proměna lovosické výpravní budovy navazuje na nedávnou opravu nástupišť, která dostala nová zastřešení i bezbariérové přístupy. Modernizací prošlo rozhlasové zařízení i informační a orientační systém. Velikým bonusem rekonstrukce bylo prodloužení podchodu k nástupištím až do Máchovy ulice ve čtvrti Nové Klapý. Pro vyšší bezpečnost stavbaři do podchodu instalovali také nové osvětlení a dohledové kamery.

Celkové náklady na rekonstrukci nástupišť se vyšplhaly na téměř 440 milionů korun.

