Tragická nehoda na dálnici D8 u Lovosic. Kamion srazil chodkyni, tvoří se kolony

Smrtelná dopravní nehoda ráno uzavřela u Lovosic dálnici D8 ve směru na Prahu. Kamion tam srazil chodkyni, která střet nepřežila. Redakci iDNES.cz to potvrdila mluvčí ústecké policie Ilona Gazdošová. Dopravu momentálně odklánějí policejní hlídky na sjezd u Řehlovic. Některá auta jsou však v místech za sjezdem zablokovaná.
„Jak a proč se tam chodkyně objevila, je zatím předmětem šetření,“ popsala Gazdošová.

Nehoda se stala kolem 5:30 na 49. kilometru v úseku u skleněného tubusu. Dálnici uzavřela mezi exity 52 Bílinka a 48 Lovosice. Jak dlouho omezení potrvá, není jasné. Na místě se vytvořily dlouhé kolony.

Dopravu ve směru Ústí nad Labem nehoda neovlivnila. „Situace je také komplikovaná tím, že je sjezd na Velemín uzavřen, takže se tudy auta pryč nedostanou,“ vysvětlila pro iDNES.cz policejní mluvčí Pavla Kofrová. Řidičům proto doporučuje, aby se do auta zásobili dostatečným množstvím vody a potravin.

Policie také apeluje, aby se lidé dotčenému místu pokud možno vyhnuli a řídili se pokyny policistů. „Řidiči by měli takto ve tmě dbát zvýšené opatrnosti,“ nabádá.









