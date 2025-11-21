Lovosice nově ozdobila lavička Václava Havla

Netradiční odpočinkové místo bude připomínkou prvního porevolučního prezidenta, odhaleno bylo v pondělí 17. listopadu, tedy v Den boje za svobodu a demokracii.
Lavička je volně přístupná veřejnosti.
Garantem a iniciátorem projektu laviček Václava Havla je Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.
Dvě křesílka spojená kulatým stolkem s otvorem pro strom představují symbol dialogu, porozumění a svobody slova. Právě tyto hodnoty Václav Havel po celý život hájil.
Laviček dnes stojí v mnoha českých i světových městech, například v Praze, Brně, Ústí nad Labem, ve Washingtonu nebo Bruselu.