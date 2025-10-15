Starostu Lovosic stíhá policie. Tvrdí, že podplatil tajemníka, aby rezignoval

Policie zahájila trestní stíhání starosty Lovosic Vojtěcha Krejčího (PRO Lovosice). Kriminalisté jej obvinili z podplácení a zneužití pravomoci úřední osoby. Důvodem mají být okolnosti loňské rezignace tehdejšího tajemníka lovosické radnice Františka Budského, který v této kauze také figuruje jako obviněný.
O trestním stíhání starosty informovaly Novinky.cz.

„Vzhledem k tomu, že záležitost je v současné době v kompetenci orgánů činných v trestním řízení, nemohu se k ní hlouběji vyjadřovat. Rozhodně však odmítám, že bych se při výkonu své funkce dopustil nějakého protiprávního jednání, natožpak trestného činu, a že bych tím snad způsobil škodu městu Lovosice nebo komukoli jinému,“ řekl pro iDNES.cz Krejčí.

Dále uvedl, že veškeré své kroky, ať už v tomto případu, nebo při jiných důležitých rozhodnutích, vždy konzultuje s příslušnými orgány města a právními zástupci tak, aby vše bylo v mezích zákona.

„Proto věřím, že jsem se v tomto případě nedopustil nějakého protiprávního jednání,“ podotkl Krejčí s tím, že víc záležitost komentovat nebude.

Podle policie nabídl tajemníkovi Budskému nestandardně vysokou odměnu výměnou za to, že na svůj post rezignuje. Budský s nabídkou souhlasil. Po devíti letech v čele úřadu loni 8. ledna podal rezignaci. O měsíc později mu na jeho účet přišlo bezmála 700 tisíc korun.

Dalších 312 tisíc korun Lovosice vyplatily k úhradě daní a zákonných odvodů za zaměstnance. Rezignace tajemníka tak vyšla městskou kasu na více než milion korun.

Kriminalisté podle dokumentu, který policie adresovala lovosickému městskému úřadu, vycházejí z toho, že vedoucím úředníkům ze zákona nenáleží odstupné v případě, že se vzdali funkce. Finanční motivaci pro tajemníka proto definovali jako úplatek.

Starosta Krejčí ho podle nich nabízel, neboť si nepřál, aby Budský funkci tajemníka nadále vykonával, a zároveň chtěl obejít zákonný postup nutný v případě, že by chtěl tajemníka odvolat.

Starosta: Vždycky jsem měl na paměti město

K obvinění se lovosický starosta vyjádřil i na svém Facebooku. „Samozřejmě mi to můžete věřit a nemusíte, ale opravdu jsem člověk, který vždycky měl na paměti město, který se snažil, aby poplatky občanů byly užívány smysluplně, aby město sloužilo lidem a aby se všichni cítili dobře. To samé jsem chtěl a nadále chci i pro úřad a všechny zaměstnance města. Pokud nějaký soud proběhne a pokud bych jej, nedej bůh, prohrál, budu to považovat za svou životní prohru a za svou největší životní nespravedlivost. Věc, ze které jsem obviněn, je absolutně proti mému veškerému přesvědčení a ničí vše, čemu jsem doposavad věřil a čemu jsem se snažil sloužit,“ uvedl.

Vojtěch Krejčí se stal starostou Lovosic před třemi lety, kdy se hnutí PRO Lovosice, které tvoří pouze bezpartijní členové, podařilo prolomit dominantní postavení hnutí ANO.

„Je to věc pana starosty a skupiny, která momentálně vládne v Lovosicích. Já k tomu žádný komentář nemám,“ řekl ke kauze starosty například opoziční zastupitel Přemysl Živný (ANO).

