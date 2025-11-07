Dva jeřáby v akci. V Lovosicích naložili 200tunový generátor, popluje do USA

„Jsme rádi, že se konečně vodní cesta otevřela. Celý náš průmysl na to čekal řadu měsíců. Mnoho velkých generátorů, transformátorů a kryogenních nádrží je už nějakou dobu vyrobených a stále nebyla možnost je naložit na lodě a odvézt,“ říká Zdeněk Štol, obchodní ředitel Česko-saských přístavů, který na místě dohlížel na překládku generátoru.
Vyroben byl v Plzni a do Lovosic jej dovezl konvoj tří obrovských tahačů, z nichž zejména do kopců dva náklad táhly a třetí jej tlačil. Konvoj směl jet pouze v noci, aby nebrzdil dopravu.
Protože generátor váží 203 tun, bylo nutné použít tandem dvou jeřábů. Drážní jeřáb, který je umístěn na kolejích v přístavu, má totiž nosnost 170 tun. Těžší náklad tedy musí překládat v součinnosti s velkým mobilním jeřábem.
Nakládka generátoru zabrala necelou půl hodinu. Následně bylo nutné náklad velice přesně usadit na střed lodi, aby byl dokonale vyvážen. „Náklad je tak těžký, že špička lodi po jeho naložení poklesne o 70 centimetrů,“ říká Josef Karásek, kapitán říční nákladní lodi Silja 3.
Mravenčí práce při usazování generátoru se podařila a kapitán Karásek mohl odplout. „Po Labi poplujeme do Německa a dále do Rotterdamu, což potrvá sedm až osm dní. Každý den smí loď plout jen 14 hodin, přes noc se uváže a posádka si může odpočinout,“ dodává Karásek s tím, že kromě něj je na lodi ještě jeden lodník.
VIDEO: V Lovosicích naložili obří generátor na loď, jako první propluje Drážďany
„V Rotterdamu se náklad přeloží na zámořskou loď a poputuje až do USA,“ doplňuje Štol s tím, že dobrý stav vody v Labi je potřeba využít co nejintenzivněji.
„V listopadu máme v plánu tady v Lovosicích naložit ještě další dva velké generátory a v Děčíně už několik měsíců na export čeká šest obrovských kryogenních zásobníků. A hned v lednu máme v plánu ještě další plavby,“ uzavírá Štol.